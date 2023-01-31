Лиза Мари Пресли унаследовала от своего звездного отца 100 миллионов долларов, однако оказалась в долгах. Она была расточительной, а также сделала несколько неудачных инвестиций. К моменту смерти певица должна 4 миллиона долларов, в том числе 2,5 миллиона – налоговой службе.

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На сколько Лиза Мари Пресли застраховала жизнь

Однако именно в день смерти женщина существенно улучшила свое финансовое положение. Она застраховала жизнь на 25 миллионов и 10 миллионов долларов. Также, вероятно, был третий полис на 10 миллионов долларов, но, возможно, он утратил силу.

Имение Грейсленд, перешедшее ей в наследство от отца и являющееся туристической достопримечательностью, должны унаследовать трое детей Лизы Мари Пресли. Его планируют продать за 30 миллионов долларов. Однако о правах на недвижимость также заявила супруга покойного Элвиса Пресли Присцилла.

Что известно о Лизе Мари Пресли

Родилась 1 февраля 1968 года.

От подросткового возраста имела проблемы с наркотиками, но избавилась от зависимости в 17-летнем возрасте.

Карьеру певицы начала после знакомства с известной актрисой, автором и исполнителем песен Линдой Томпсон, которая некоторое время находилась в близких отношениях с ее отцом Элвисом Пресли.

Дебютный альбом выпустила в апреле 2003 года и назвала его To Whom It May Concern. Позже вышел альбом Now What.

Выходила замуж 4 раза. От первого брака у женщины родилось двое детей: дочь Райли Кио и сын Бенджамин Сторм, который покончил с собой.

Также была замужем за Майклом Джексоном и Николасом Кейджем.

В 2006 году певица вышла замуж в четвертый раз и родила двух дочерей-близнецов – Гарпер и Финли.

Умерла 12 января 2023 года от остановки сердца.

Автор: Татьяна Боярчук