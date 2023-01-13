Померла єдина донька Елвіса Преслі Ліза Марі: у неї зупинилося серце після "Золотого глобуса"

У 54 роки померла єдина донька Елвіса Преслі Ліза Марі Преслі. 12 січня о 10:37 ранку за тихоокеанським часом у неї зупинилося серце. Співачку реанімували й доправили до місцевої лікарні, але врятувати її не вдалося.

Ліза Марі Преслі знепритомніла у спальні свого будинку в Лос-Анджелесі, у неї зупинилося серце. Її знайшла хатня робітниця.

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Померла єдина донька Елвіса Преслі

Перший з чотирьох чоловіків співачки Денні Кіо, який саме повернувся додому, зробив штучне дихання, поки їхала швидка. Медики оживили її адреналіном і непрямим масажем серця, але не врятували, у лікарні Лос-Анджелеса Ліза Марі Преслі померла.

54-річна спадкоємиця короля рок-н-ролу пішла з життя за два дні після появи на червоній доріжці кінопремії "Золотий глобус" 10 січня. Її запросили разом з матір'ю Прісциллою Преслі, адже Остін Батлер отримував статуетку "Найкращого драматичного актора" за роль Елвіса Преслі в однойменному біографічному мюзиклі.

З важким серцем я маю поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна дочка Ліза Марія покинула нас. Вона була найпалкішою, найсильнішою і люблячою жінкою, яку я коли-небудь знала. Ми просимо про конфіденційність, оскільки намагаємося впоратися з цією глибокою втратою. Дякую за любов і молитви. На цей час подальших коментарів не буде,

– повідомила мама Прісцилла Преслі через представника.

Він також заявив, що сім'я Преслі "шокована і спустошена трагічною смертю їхньої любої Лізи Марі, але глибоко вдячна всім за підтримку, любов та молитви".

Ліза Марі Преслі з мамою Прісцилою / Фото з інстаграму дружини Елвіса Преслі

Коротка біографія Лізи Марі Преслі