Українська акторка Оксана Черкашина, яка зіграла головну роль у номінованому на Оскар фільмі "Клондайк", зіграла весілля. Вона створила союз із режисеркою Зоєю Лактіоновою.
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Оксана Черкашина і Зоя Лактіонова одружилися
Весілля відбулося 7 листопада у Варшаві – про це повідомила Зоя, опублікувавши романтичне фото наречених. Новоспечене подружжя позувало на підлозі, тримаючись за руки. Зоя й Оксана одягнули білий верх – сорочку й кофтинку, та чорні штани.
Весілля Оксани й Зої / Фото з фейсбуку режисерки
Наразі у Польщі представники спільноти ЛГБТ не можуть зареєструвати шлюб. Тож Оксана Черкашина й Зоя Лактіонова влаштували символічне святкування.
Церемонія відбулась у колі близьких. Це було українське весілля з піснями й танцями. Як повідомляла пара раніше, подарунки вони відправлять в Україну.
Що відомо про фільм "Клондайк"
- Драматичний фільм "Клондайк" розповідає про події війни на Донбасі та авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.
- Стрічка розповідає про Іру та Толіка, які очікують народження первістка. Їх раптово застає війна та збитий "Боїнг", але головна героїня не хоче евакуйовуватися.
- Фільм представлятиме Україну серед претендентів на премію Оскар-2023 у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".