Донька Анджеліни Джолі відчувала прояви расизму після операції

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі поспілкувалась зі студентом-медиком. Вона заявила, що її прийомна донька Захара відчувала прояви медичного расизму. Зірка поскаржилась на рекомендацію лікарки після операції.

Багатодітна матуся Анджеліна Джолі пригадала, що після операції, яку 16-річна Захара перенесла на початку минулого року, медсестра дала їй абсурдну настанову. Вона порадила зірці звернутись до медиків, якщо на тілі її темношкірої доньки з'являться рожеві плями.

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"Нещодавно Захара, яку я вдочерила в Ефіопії, перенесла операцію. Після цього медсестра порадила зателефонувати їм, якщо її шкіра "стане рожевою", – поділилась акторка.

Анджеліна Джолі поскаржилась, що майже вся лікарська справа спрямована на білих пацієнтів, що може призвести до помилкового діагнозу в темношкірих. Як мама трьох всиновлених дітей, зірка часто стикається з медичним расизмом.

"Мої діти різного походження, і я знаю, коли у них з'являються висипання, вони виглядають по-різному, залежно від кольору шкіри. Але щоразу, коли я заглядала в медичні довідники, орієнтиром є біла шкіра", – додала Анджеліна Джолі.

Нагадаємо, доньки Анджеліни Джолі – Захара та Шайло – перенесли операції на початку 2020 року. Шайло лягла під ніж через проблеми зі стегном, а що сталося зі Захарою досі невідомо.