Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовилась від прізвища батька

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло відмовилась використовувати прізвище свого батька. З Джолі-Пітт Шайло стала просто Джолі. Підозрюють, що велику роль в цьому відіграла зіркова мати.

Донька знаменитих голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло змінила своє прізвище. Вона здивувала мережу й засмутила зіркового батька.

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Донька Джолі й Пітта відмовилась від прізвища батька

За даними американської преси, Шайло має секретний акаунт у соцмережах. В ньому вона змінила прізвище з Джолі-Пітт на Джолі, таким чином відмовившись від прізвища батька.

Джерела зазначають, що для Бреда Пітта це стало неабияким ударом. Адже для актора стосунки з донькою є особливо важливими.

Ймовірно, що важливу роль у зміні прізвища Шайло відіграла Анджеліна Джолі. Адже колишнє подружжя досі вирішує питання опіки над дітьми.

Це серйозна зневага до Бреда і знак того, що він може втратити Шайло через Анджеліну,

– пише видання.

Інсайдер додав, що актор зараз живе тільки заради стосунків з дітьми. А сім'я для нього є одним з пріоритетів. Однак, між Бредом та його сином Меддоксом не склалися вдалі стосунки. Меддокс посварився з батьком ще 5 років тому.

Розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Зіркове подружжя розлучилося 2016 року. З того часу між акторами йде боротьба в суді за опіку над 6 дітьми. Анджеліна Джолі намагається добитися цілковитої опіки, тоді як Бред Пітт хоче приділяти увагу дітям стільки ж, скільки й зіркова мати.

Зараз діти експодружжя живуть з Анджеліною Джолі. Однак Бред Пітт часто відвідує сім'ю на свята та вихідні.