Донька Андрія Бєднякова заспівала "Ой у лузі червона калина": відео зворушило мережу
Джерело:інстаграм Андрія Бєднякова
Ведучий Андрій Бєдняков опублікував миле відео з донькою. 6-річна Ксенія заспівала пісню "Ой у лузі червона калина".
Завдяки лідеру гурту "Бумбокс" Андрію Хливнюку повстанська пісня "Ой у лузі червона калина" стала символом боротьби за свободу проти російського загарбника. Вона стала шалено популярною у мережі.
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Донька Бєднякова зворушила мережу
Днями телеведучий Андрій Бєдняков опублікував відео, в якому показав 6-річну доньку Ксенію. Поки в автомобілі грала "Ой у лузі червона калина", дівчинка сміливо підспівувала Андрію Хливнюку.
І тую, і калину. Все підіймемо,
– підписав зворушливий ролик Андрій Бєдняков.
Донька Андрія Бєднякова заспівала "Ой у лузі червона калина": дивіться відео онлайн
Милий ролик підкорив користувачів мережі. Вони засипають дівчинку компліментами та діляться враженнями від відео:
- "Бейбі шарк просто не витримала конкуренції "червоної калини" і покинула хіт-парад дитячих улюблених пісень";
- "Десь на початку травня їхала я в старенькому автобусі поміж сіл Івано-Франківської області, будучи ВПО, що втікла від бомбардувань. А за мною позаду отак сиділи діти та співали про ту саму калину. Добре, що я була у чорних окулярах, бо сльози текли так, що не могла зупинитися";
- "Все буде Україна";
- "Це просто гімн дітей нового покоління. Я не знаю, що в цій пісні, але мій малий наспівує її з ранку до ночі";
- "Моя ж ти золота";
- "Класика";
- "Яка вона хороша. Молодець. Здоров'я вам";
- "Підіймемо й зробимо кращою";
- "Красуня маленька";
- "Мій молодший син також любить співати цю пісню".
Різні виконання "червоної калини"
- Український шоубізнес доєднався до Хливнюка та у відео разом вразив виконанням пісні.
- Легендарний гурт Pink Floyd випустив першу за 28 років пісню "Hey Hey Rise Up" з вокалом Андрія Хливнюка.
- Музикант з Південної Африки та автор електронної музики The Kiffness зробив мікс з виконання "Ой у лузі червона калина" лідера "Бумбокс".