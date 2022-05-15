"Домалювала одиницю": Ірину Федишин розкритикували за виправдання про бали Польщі на Євробаченні

Співачка Ірина Федишин була однією з членів професійного журі від України Євробачення-2022. Коли стало відомо, що журі не віддало жодного балу Польщі, артистку жорстко розкритикували. Але вона не вибачилася, а намагалася виправдатися, що ще більше розізлило громадськість.

Ірина опублікувала допис, в якому намагалася пояснити, чому сталося так, що Польща від українського журі на Євробаченні отримала нуль балів. Артистка навіть опублікувала фото бланку, на якому оцінювала виступи виконавців.

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Ірина Федишин про бали Польщі на Євробаченні

Виконавиця заявила, що ситуація, яка склалася з Польщею, їй також не приємна. Саме ця країна найбільше допомагає нам під час війни, прийняла понад 3 мільйони українців, яким довелося втікати від війни. Ірина запевняє, що, коли побачила результати оцінювання, була шокована.

Кожен з членів журі виставляв оцінки в окремому бланку, не мав права їх обговорювати, оскільки всі результати юридично фіксує нотаріус, а потім всі бали сумуються організаторами в цифри. Незважаючи на те, що оприлюднювати свої оцінки не можна і за це Федишин можуть оштрафувати, вона показала бали, які поставила Польщі.