Дочка Емінема показала вечірку на даху будівлі на честь своїх заручин: чарівні фото

Єдина рідна дочка репера Емінема, 27-річна Гейлі Джейд Скотт показала шанувальникам, як пройшла розкішна вечірка на честь її заручин із Еваном МакКлінтоком. Подія пройшла на даху будівлі.

Дочка Емінема опублікувала у Instagram романтичні кадри з цієї радісної події. Нагадаємо, що два місяці тому Еван МакКлінток зробив дівчині пропозицію після 7 років стосунків.

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Вечірка з приводу заручин відбулася ще 29 квітня на даху будівлі в Детройті.



Дочка Емінема з нареченим / Фото з її інстаграму

На знімках видно, що цього особливого дня пара одягла два різні комплекти одягу, поєднуючи чорний і білий кольори.

Дивіться кадри з заручин дочки Емінема Гейлі Джейд Скотт: фото з її інстаграму

Зазначимо, що пара оголосила про заручини у лютому, коли Гейлі показала свою обручку з діамантом. "Репортаж про вихідні... 2.4.23 я люблю тебе, @evanmcclintock11", – написала дочка Емінема.

Загалом пара у відносинах з 2016 року, а познайомилися вони під час навчання в університеті Мічігану. Додамо, що Еван є керівником компанії з управління розслідуваннями у Мічигані.

Варто зазначити, що Емінем у хороших стосунках з Гейлі Джейд Скотт. В одному з інтерв'ю він сказав, що дітей у пари немає, вони просто зустрічаються, а донькою він пишається. Репер безліч разів згадував її у своїх треках.

Нагадаємо, Гейлі – єдина біологічна донька Емінема від письменниці Кім Скотт, з якою він розлучився через її наркотичну залежність. Дві інші доньки артиста – 20-річна Стіві Лейн та 29-річна Елайн Метерз – прийомні.