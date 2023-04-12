Ксенія Мішина згадала, як відшила старшого на 30 років Гармаша: актор обіцяв їй кар'єру в Москві

Ксенія Мішина каже, що ніколи не зустрічалася з багатими чоловіками заради грошей чи кар'єри. До неї "підкатували" впливові та заможні, але вона нібито завжди відшивала тих, хто не подобається. Серед них російський актор Сергій Гармаш.

З зіркою радянського кіно Сергієм Гармашем, який народився в Херсоні, але підтримує війну, Ксенія Мішина познайомилася в Севастополі на зйомках фільму "Залюднений острів". Їй на той час було 18 років, і грала вона в масовці, а росіянину – майже 50. За словами акторки, він був "у віці хлопчина, серйозний дядько", але все одно настирливо кликав на побачення.

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Ксенія Мішина відшила російського актора Сергія Гармаша

До мене підійшов Сергій і почав зі мною знайомитись. "Ой, добрий день, а як вас звати? А ви звідки? Давай може обміняємося телефонами?" А мені там 18 років, і я: "Ого, давайте". Я дала свій телефон. Так він мені дзвонив десь пів року,

– зізналася Ксенія Мішина.

На її думку, Сергій Гармаш так активно видзвонював, тому що в той час саме шукав собі молоду дружину. Він навіть кликав Мішину в Москву, обіцяв велику акторську кар'єру та пропонував "зависнути" на яхті з Гошею Куценком.

Він все мене кликав на побачення, але я все відморожувалася. Він дзвонив, дзвонив, а тоді в один момент сказав: "Слухай, приїжджай до мене в Москву". Я намагалася якось з'їхати. Одного дня він мені подзвонив і сказав: "Я так розумію, що ти не хочеш стати класною акторкою? Я міг зробити з тебе класну акторку, і грала б ти в класних фільмах. Ти подумай, якщо що приїжджай. А ще ми з Гошею Куценком будемо в Ялті на яхті, приїжджай до нас теж", – згадала Ксенія Мішина.

Путініст Сергій Гармаш зараз / Фото з Вікіпедії

У мене така природа, що я не можу спати чи комунікувати з чоловіком, який мені не подобається. Я не можу. Деякі можуть, це окрема професія,

– роз'яснила акторка.