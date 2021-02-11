До "чорного списку" Мінкульту внесли акторів з пропагандистського фільму "Крим"

Міністерство культури та інформаційної політики внесло ще 7 російських артистів до "чорного списку". Серед них учасники гурту "Хор Турецкого" та актори фільму "Крим".

Список осіб, що загрожують нацбезпеці України, поповнився ще 7 артистами. Серед них учасники гурту "Хор Турецкого" та актори, що зіграли роль в пропагандистському фільмі "Крим".

До теми Загрожують нацбезпеці: 5 російських музикантів внесли до "чорного списку" Мінкульту

7 артистів потрапили до списку осіб, що загрожують нацбезпеці

За даними видання, Міністерство культури та інформаційної політики включило музикантів та акторів до списку в лютому 2021 року.

Загрозу нацбезпеці України становлять учасники гурту "Хор Турецкого":

Олексій Алєксандров,

Павло Бердніков,

Олег Бляхорчук,

Костянтин Кабанов

Михайло Кузнєцов.

А також актори Роман Курцин і Євгенія Лапова. Вони знімалися в російському фільмі "Крим".

Ці артисти також є в базі "Миротворець". Там зазначено, що вони свідомо порушили державний кордон України, взяли участь у пропагандистських заходах в окупованому Криму, а також заперечують російську агресію.

"Чорний список" Мінкульту