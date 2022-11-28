З днем народження, ма – Андрій Бєдняков звернувся до мами, яка померла в Маріуполі

Український ведучий Андрій Бєдняков зворушливо звернувся до покійної мами, яка померла в Маріуполі. Вона сьогодні могла б святкувати день народження.

Мама телеведучого Андрія Бєднякова померла у Маріуполі у квітні. Схоже, 28 листопада вона могла б відсвяткувати день народження.

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Андрій Бєдняков звернувся до покійної мами

З нагоди особливого дня шоумен опублікував інстаграм-сторіз з чорно-білим фото покійної мами. Він зворушливо привітав її та звернувся до підписників.

З днем народження, Ма. Цінуйте батьків, дуже вас прошу,

– написав Андрій Бєдняков.



Мама Андрія Бєднякова / Фото з інстаграм-сторіз

Як Андрій Бєдняков втратив маму

Мама Андрія Бєднякова довго хворіла, а навесні впала в кому. В умовах війни та облоги Маріуполя росіянами їй було значно важче, а кожен наступний вибух погіршував самопочуття. "Здоровій людині було важко, а хворій – у рази важче. У квартирі вже було +3, 0 градусів, а для хворої людини це катастрофа".

Про втрату шоумен дізнався лише за якийсь час, коли зміг зв'язатися з сестрою.

Андрій Бєдняков розповідав, що його мами немає у списках загиблих цивільних у Маріуполі. Це свідчить про те, що цифри мирних людей, які померли в місті, можуть бути далекі від реальності.