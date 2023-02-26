Хайп Дмитрович: український блогер-мільйонник Варварук спантеличив іменем сина

24-річний український блогер-мільйонник Дмитро Варварук місяць тому вперше став батьком. Нещодавно дитину похрестили.

Про це новоспечений батько повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Варварук опублікував світлину зі свідоцтвом про народження сина, пише 24 Showbiz.

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Як насправді назвали хлопчика

На документі видно, що сина Варварук назвав Хайп.

Ще на початку ми з Яною домовились, що ім'я обираю я. Хоч вона не погоджувалась зі мною, слово було сказано. Ви думали, що я жартую? Можете побачити самі в свідоцтві написано Варварук Хайп Дмитрович, а значить і в паспорті так буде! Хоча називати ми його будемо по-іншому,

– йдеться в описі до фото.

Свідоцтво про народження сина Варварука / Скриншот

На хрестини маленького Варварука зібрався весь івано-франківський бомонд. Серед запрошених гостей були відомі блогери: Юлія Верба, Христина Христонько, Діанорія та інші.

Блогерка Верба була присутня на Хрестинах / Скриншот

Після обряду хрещення святкування перенесли в один із ресторанів міста. На фотозоні, що стояла у залі святкування, видніється напис "Марко".

На фотозоні видніється напис "Марко" / Скриншот

Та й запрошені гості згодом спростували заяву Дмитра щодо імені сина.

Христонько сказала, що документ – підробка / Скриншот

Насправді хлопчика назвали Марк.

Хрестини сина Варварука / Скриншот

Як відреагували у соцмережі

Коментатори не забарились із реакціями, тому згодом під фото з'явились різні коментарі. Підписники Дмитра звинувачували його у безвіповідальності: