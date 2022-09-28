Ніхто нічого не може вдіяти, – Танкович про сім'ю у білорусі та розграбований будинок в Бучі

Мама і брат шоумена та актора "Дизель Шоу" Дмитра Танковича мешкають у білорусі. Він розповів, як їм зараз там, а також пригадав про дім у Бучі, який розмародерили окупанти.

Шоумен працює на опозиційному білоруському ютуб-каналі. У новому інтерв'ю Дмитро розповів, чи у його рідних немає проблем через це.

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Дмитро Танкович про рідних у білорусі та будинок в Бучі

У білорусі живуть мама та брат шоумена. Дмитро сподівається, що рідних не чіпатимуть через його позицію, що залишився здоровий глузд.

Усі розуміють, але ніхто нічого не може вдіяти. Це не лише страх. Зараз у білорусі можна отримати 6 – 7 років у в'язниці лише за те, що ти зробив репост в інтернеті. Що можна чекати від людей? Але білоруси мають зробити все, аби допомогти Україні. Для білорусі єдиний шанс – це перемога України,

– сказав Танкович.

Ведучий на власному прикладі знає, що російські окупанти в Україні лише знищують все. До 24 лютого Танкович з сім'єю жив у Бучі. Його будинок став одним з тих, які постраждали під час російського вторгнення.

Мій будинок намародерили, але не сильно пограбували. Моя сім'я зараз не в Бучі, і я тут буваю тільки щоб поспати, коли приїжджаю з роботи. Наскільки нам буде комфортно тут, стане зрозуміло, коли моя родина повернеться. Руйнувань небагато, лише вікна,

– розповів шоумент.

Інтерв'ю Дмитра Танковича: дивіться відео онлайн