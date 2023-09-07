Дмитро Ступка відсвяткував 37-річчя в США та помріяв про закінчення війни: йому відповіли
Джерело:Дмитро Ступка
Український актор Дмитро Ступка відсвяткував день народження в США та висловився про свою мрію. Користувачі розкритикували його в мережі й назвали "псевдопатріотом".
Актор Дмитро Ступка попри часту критику в мережі залишається за кордоном. Днями він відсвяткував день народження – артисту виповнилося 37 років.
До слова Вперше після розлучення: Дмитро Ступка показав нову обраницю – ніжне фото зіркової пари
Дмитро Ступка відзначив 37-річчя в США
Актор опублікував своє фото в день народження. Він показався у ресторані. У підписі Дмитро зізнався, що мріє про завершення війни.
Ввійшов в новий етап життя… Привіт 37. Одне можу сказати я щасливий, коханий і кохаю! А мрія одна – щоб якнайшвидше закінчилась війна! Сумую за вами мої,
– написав Дмитро Ступка.
Дмитро Ступка / Фото з інстаграму Дмитра Ступки
Користувачі в мережі по-різному відреагували на новий допис Ступки в його день народження. Хтось звинуватив актора в цинічності, а хтось запропонував самому докластись до завершення війни. На деякі коментарі іменинник відповідав. Зауважимо, що зараз не можна написати йому коментар – схоже, він вимкнув цю можливість.
- "Ви – яскравий приклад того, як далеко яблуко може відкотитись від дідової яблуні. Добре, що він не бачить, як ви навертаєте лангустинів в Штатах, поки справжні чоловіки рубляться на смерть за Україну";
- "Краще і не повертайся";
- "Дуже зручно бажати закінчення війни, сидячи з морепродуктами за океаном... Головне, прапорець в кінці тексту поставити";
- "Навіть не уявляю хто ж повинен здійснювати вашу мрію. Може спробуєте долучитися самі?";
- "Добре бажати закінчення війни, гріючи **аку біля океану! Бажаю швидше піти в забуття і в ганьбу, як інші такі псевдопатріоти";
- "То їдьте в Україну, для чого сумувати?! Надіюся, на цьому ваша акторська карʼєра тут і закінчиться".
Водночас багато хто долучився до привітань Дмитра зі святом.
- "Щонайшвидшої перемоги";
- "З днем народження, всіх благ";
- "Мої вітання, многая літа".
Де зараз Дмитро Ступка
Український актор виїхав до США ще до початку повномасштабної війни в Україні. Після початку вторгнення він трохи жив в Анталії, потім у Польщі, де займався гуманітарною допомогою. Потім він знову повернувся в США.
Ступка заробляє коштом майстер-класів, проводить благодійні заходи. Але часто публікує відео з вечірок, також у його роликах "проскакують" російські треки. Через це Дмитра часто критикують.