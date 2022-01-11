Дмитро Ступка переїхав до США з дружиною і донькою: чи планують вони повернутися

Український актор Дмитро Ступка понад 5 місяців тому переїхав до Сполучених Штатів з дружиною і донькою. Там сім'ї подобається клімат і кращі можливості, тож Дмитро і Поліна не виключають, що залишаться у США.

Відомий український актор Дмитро Ступка з дружиною та донькою вже бував у Сполучених Штатах. Та одного разу вони вирішили залишитися там надовше.

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Дмитро Ступка з сім'єю у США

Дружина актора розповіла, що рішення жити у Сполучених Штатах було спонтанним. Та завдяки йому сім'я перебуває в іншій країні вже 5 місяців.

Ми дуже любимо Америку і хотіли тут побути довше, приємна погода, і ми не любимо сніг. Плюс тут можна знайти багато натхнення по роботі та пройти кілька майстер-класів,

– поділилась Поліна Логунова.

Зіркова родина оселилась у спокійному районі. Донька актора вже ходить до садка: "Дочка ходить у садок і відмінно вже говорить англійською, що мене шалено радує", – сказала Поліна.

Однак не обійшлось і без сюрпризів. Одного разу з Логуновою сталась курйозна ситуація: "Нещодавно мені в лоб мало не в'їхав автомобіль злочинця, за яким їхало кілька поліцейських машин та вертоліт. В останній момент я встигла уникнути зіткнення, той ще фільм! Ми також відвідали кілька визначних пам'яток та трохи знімали відео для мого YouTube-каналу".



Дмитро Ступка з дружиною та донькою / Фото з інстаграму Дмитра Ступки

Чи повернуться до України

Подружжя працює дистанційно, хоч не забуває про розвиток та навчання. Наприклад, Поліна Логунова проводить марафони й продає косметику в Україні зі Штатів.

"Зараз ведемо роботу віддалено в Україні, я проходжу навчання за своїми професіями та зустрічаюся з різними цікавими людьми, я безперечно стала іншою після довгого візиту сюди. Контролювати бізнес нам вдалося, моя команда дівчаток чудово справляється і я їм шалено вдячна, що вони підлаштувалися під мій час", – розповіла вона.

Поліна поділилась, що не відкидає думки про остаточний переїзд до США. Та цей процес може затягнутись надовго.

Щодо постійного місця проживання – були такі думки, у нас багато що залишилося в Україні і якщо й ухвалимо рішення отримати документи для проживання, то доведеться часто перетинати океан. Думаю, Діма приїде раніше, у нього попереду проєкти та зйомки, я поки що залишусь тут, перечекаю зиму, а там буде видно,

– зауважила зіркова дружина.



Дмитро Ступка з дружиною / Фото з інстаграму Дмитра Ступки