Це зайняло 2 місяці: український співак написав музику для відеовізиток на Євробачення-2023

Кожна з 37 країн-учасниць Євробачення 2023 буде мати власну відеовізитку на конкурсі. Відомо, що музику до них написав український співак та композитор Дмитро Шуров.

Чимало роликів буде присвячено локаціям в Україні та Великій Британії. Додамо, що днями в Ліверпулі пам'ятник гурту The Beatles одягли у вишиванки.

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Загалом на Євробаченні цього року покажуть 111 візитівок із різних країн. Музику для них напише Дмитро Шуров, відомий під псевдонімом Pianoбой. У кожному ролику покажуть по три локації країни, яку артист або колектив представлятиме на головній сцені в Ліверпулі.

Ці візитівки – наймузичніша та найвідповідальніша робота для композитора на шоу і найцікавіша особисто для мене. Мені важливо, щоб Україна була максимально якісно представлена – це стосується сцени, відеоряду та музичного оформлення. Для цього британський продакшн знімає відео, для яких я створюю музику, поєднуючи атмосферу України та Великої Британії,

– заявив Шуров.

Він додав, що створення візиток – це складний процес, але навіть у найтривожніші часи люди повинні відчувати світло і мати надію.



Листівка, яка представить Україну на Євробаченні-2023 / Фото з сайту конкурсу

Для знімання візитівок будуть використовуватися дрони з камерами, кут огляду яких сягає 360 градусів. Там оприлюднили три листівки, які представлять Україну. Проте, яка саме музика лунатиме – поки залишається секретом.



Листівка, яка представить Україну на Євробаченні-2023 / Фото з сайту конкурсу

У соцмережі Шуров наголосив, що на цей процес впливали і події в нашій країні, в першу чергу – емоційно. "Останні два місяці життя здебільшого пройшли в підвалі, де знаходиться моя студія", – зізнався композитор. Він також поджартував, що йому допомагав кіт.

Він додав, що сподівається, що цьогорічні візитки стануть одними з найкращих в історії Євробачення.

До слова, за кілька тижнів до Євробачення стартувала оригінальна акція на підтримку України. Метою є створити найбільший флешмоб у Великій Британії та зібрати кошти для українських дітей. Як взяти участь – читайте у статті.