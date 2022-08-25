Дмитро Комаров показав, на що витратив гроші з проданого спорткара

Український ведучий Дмитро Комаров продав рідкісний спорткар за мільйон гривень. За ці кошти він придбав понад 20 автівок для ЗСУ.

Український телеведучий Дмитро Комаров відзвітував про кошти, які отримав з продажу свого рідкісного авто. На ці гроші він придбав ще машин – але цього разу для ЗСУ.

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Як Комаров витратив гроші, які отримав з продажу спорткара

Про куплені автомобілі Дмитро Комаров написав у День Незалежності. Так він привітав шанувальників зі святом. Ведучий розповів, як не встигав доставити машини в Україну, але зміг зробити це завдяки єдності українців.

Учора спеціально до Дня Незалежності ми доставили із Латвії партію машин для ЗСУ – понад 20 пікапів, джипи, мікроавтобус. Я хвилювався, коли вся ця партія вже стояла в Європі і "підтискали терміни". Здавалося, що встигнути неможливо. Але допомогла єдність – на перше прохання знайшлися волонтери, які допомогли організувати найскладнішу логістику та за кілька днів доставити всю колону,

– розповів ведучий.

Дмитро Комаров додав, що автівки для ЗСУ куплені не лише за його кошти. До благодійної справи доєднався його друг, а згодом мандрівнику допомагали українці з Латвії.

"Купівля цих машин теж приклад єдності. Я продав своє авто на аукціоні за мільйон гривень та збирався купувати пікапи. Розповів про це своєму куму Сергію, і він відразу ж сказав, що хоче додати гроші і також бере участь. Йому не потрібна реклама – він непублічний бізнесмен, який просто хоче допомагати. Ми скинулися, але як купити машини? На допомогу прийшли українці з Латвії, які з 2014 року возять машини на фронт. За 1,5 місяця вони намотали по Європі тисячі кілометрів, особисто обирали та діагностували кожну машину, везли на СТО, упорядковували, фарбували".

Автівки для ЗСУ, куплені завдяки Комарову / Фото з інстаграму Дмитра Комарова

Що таке незалежність для Дмитра Комарова

Вчора говорили, що таке незалежність. Особисто для мене незалежність – це свобода. Свобода дій, думок, бажань. Можливість вільно мріяти самостійно визначаючи, яким буде твоє майбутнє. Незалежність – коли в тебе немає бар'єрів, обмежень та заборон,

– написав телеведучий.

"Ти вільний, коли незалежний і незалежний, коли вільний. Тільки незалежна людина може дозволити собі не брехати, не підлаштовуватися під обставини, а бути собою. Лише незалежні люди завжди перемагають. Пишаюся, що я українець. Пишаюсь, що живу в Україні. Ми, українці – були, є і будемо вільними та незалежними. І в цьому наша сила".