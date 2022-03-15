Путінська армія не в змозі взяти Київ, тож гатить ракетами по мирних будинках. На Куренівці спрацювала ППО, а на Оболоні снаряд влучив у 9-поверхівку. На жаль, без жертв не обійшлося – загинула одна людина. Однак журналіст Дмитро Комаров, який прибув на місце вибуху, заявив, що окупанти зруйнували значно більше життів.

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Дмитро Комаров про вибух на Оболоні

Горе принесла російська ракета. Обвали. Пожежа. Смерть. Квартири зруйновано. Сльози людей. Розпач. Горе. Сотні зруйнованих "мрій". Я бував у Чорнобилі та Фукусімі. Я бачив, як страшно виглядають будинки... Вчора я побачив це вдома,

– поділився враженнями Дмитро Комаров.

Ведучого впізнала одна з мешканок розбомбленого будинку й попросила про допомогу: "Дімочко, що нам робити, як мені вивезти речі?". Він швидко викликав знайомих волонтерів.

"Хлопці миттєво надсилають з іншого кінця міста автобус та джип. Ми з волонтерами перевозимо жінку та бус уцілілих речей з підірваного будинку на Оболоні до іншої квартири", – розповів Комаров.

Дмитро Комаров біля розбомбленого будинку на Оболоні: відео

Дмитро Комаров біля розбомбленого будинку на Оболоні: фото

Дмитро Комаров біля розбомбленого будинку на Куренівці: відео

Дмитро Комаров біля розбомбленого будинку на Куренівці: фото

Дмитро Комаров звернувся до "горе-блогерів"

Не працюйте на армію Росії в інтернеті, самі того не знаючи. Не працюйте коригувальниками вогню. Не розповсюджуйте відразу відео в соцмережах, якщо зняли вибух і попадання ракети,

– просить Дмитро Комаров.

Він додав, що публікувати такі кадри до повідомлень в офіційних джерелах – це коригувати удари по нас. Тож пропонує запровадити відповідальність за "злив" такої інформації та жорстко регламентувати доступ людей до таких місць.

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Повний текст публікацій Дмитра Комарова:

Хроніка війни. 14.03.2022.

Горе принесла російська ракета. Обвали. Пожежа. Смерть. Квартири зруйновано. Сльози людей. Розпач. Горе. Сотні зруйнованих "мрій"…

Я бував у Чорнобилі та Фукусімі. Я бачив, як страшно виглядають будинки, в яких зупинилося життя. В один момент. Вчора я побачив це вдома. Сніданок, який не встигли доїсти. Іграшки, які діти поспіхом кинули. Всі речі, все життя, все те, що сім'ї збирали десятиліттями, в одну мить знищено російською армією.

"Дімочко, що нам робити, як мені вивезти речі", – зі сльозами каже жінка, впізнавши мене. Я набираю знайомих волонтерів та прошу допомогти. Хлопці миттєво надсилають з іншого кінця міста автобус та джип… Ми з волонтерами перевозимо жінку та бус уцілілих речей з підірваного будинку на Оболоні до іншої квартири.

І мчимо на Куренівку. Основна версія: спрацювало наше ППО, захистивши житловий масив Києва від катастрофічних руйнувань російським ударом з повітря. Частина збитої ракети із зарядом упала на Куренівці. Уламки зібрані. Ведуться слідчі дії.

Шановні підписники, велике прохання! Дуже важливо! Не працюйте на армію Росії в інтернеті, самі того не знаючи. Не працюйте коригувальниками вогню. Не розповсюджуйте відразу відео в соцмережах, якщо зняли вибух і попадання ракети, коли чітко читається місцевість, є загальні плани, впізнавані об'єкти, таблички з адресами. Не говоріть адресу влучення ракет до повідомлення цієї інформації в офіційних джерелах. Не допомагайте ворогу наводити і коригувати удари по нас… Думаю, державі варто запроваджувати відповідальність за "злив" такої інформації. І жорстко регламентувати доступ людей до таких місць.