Дмитро Комаров показав оригінальний подарунок від дружини на день народження

Відомий український телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров 17 червня святкує свій день народження. З нагоди 38-річчя він відправився в Одесу та отримав подарунок від дружини. Олександра вручила чоловікові торт у вигляді планети.

Успішний український телеведучий Дмитро Комаров святкує 38-річчя біля моря в Україні – він вирушив в Одесу на 1-денну відпустку. Разом з ним поїхала й дружина Олександра Кучеренко.

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Подарунок Дмитрові Комарову від дружини

Телеведучий поділився яскравим фото, де показав миловидний подарунок від Олександри Кучеренко. Кохана подарувала чоловікові торт у вигляді планети, по якій крокує фігурка Дмитра з рюкзаком.



Дмитро Комаров з подарунком / Фото з інстаграму мандрівника

Думки телеведучого щодо дня народження

Зірка також вирішив поділитися думками у свій день народження. Комаров зізнався, що зовсім не відчуває віку, а досі почувається так, наче йому 20 років. Він також зазначив, що такий стиль життя його змінює.

"Поріг страху змістився, налякати практично неможливо. Позаштатних ситуацій стільки, що виробився рефлекс приймати рішення миттєво – в моїй роботі по-іншому не можна. Особливо сильно змістився поріг здатності дивуватися. Тому з кожною програмою мені доводиться шукати сюжети все глибше і далі, щоб продовжувати дивуватися. Так непомітно змінюється проєкт, гармонійно дорослішаючи разом зі мною", – поділився мандрівник.

Чому мене навчили подорожі? Людяності. Любові до людей. Розумінню, що всі ми на планеті, не дивлячись на будь-які відмінності, хочемо одного і того самого – любові, поваги, самореалізації, гармонії, родинного щастя, здоров'я близьким і собі, миру і добра,

– вважає Дмитро Комаров.

Телеведучий також розповів, що усі пережиті спогади тримає в пам'яті. Можливо, колись він навіть напише книжку про всі свої подорожі. Та зараз чоловік зайнятий іншим. Його творчий план – не зупинятися та йти вперед.

У коментарях під фото Дмитра Комарова вітають з 38-річчям, зокрема, зіркові колеги й безліч прихильників: