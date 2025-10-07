Цікаво, що вже у 12 років Дмитро писав перші журналістські тексти, а вже у 16 – працював в українському тижневику "Телетиждень". Комаров спершу здобув освіту інженера, а вже після цього отримав і диплом фахівця зі зв'язків із громадськістю, пише Showbiz 24.

Може зацікавити Мільйонні штрафи та блокування інстаграм-акаунтів: які блогери рекламували казино

Як виглядав Дмитро Комаров на початку кар'єри?

З 17 років почав працювати фотокореспондентом, а також мав роль спецкореспондента. Його ім'я ставало все впізнаванішим у журналістських колах.

Дмитро Комаров у юності / Фото з інстаграму ведучого

У студентські роки він проявив любов до нестандартних подорожей. Вже тоді журналіст почав продавати фоторепортажі з екзотичних місцевостей, за що отримував гроші на подальші поїздки.

Коли Комаров подорожував Таїландом, у нього виникло бажання заснувати програму, яка б розкривала незвичайні місця та культури по всьому світу.

Дмитро Комаров у Таїланді, коли виникла ідея створити екзотичне тревел-шоу

Спершу українські медіа поставились до цього скептично, однак Комаров власним коштом зняв пілотний випуск "Світу навиворіт".

Дмитро Комаров у першому сезоні "Світ навиворіт" / Фото ТСН

Шоу стало дуже успішним, а Комаров отримав чималу любов від шанувальників. Ведучий все частіше йшов на ризики під час зйомок, чим ще більше приваблював публіку до "Світу навиворіт".

Дмитро Комаров у 2021 році / Фото з інстаграму ведучого

Цікаво, що колишній оператор проєкту Олександр Дмитрієв, жартував, що найнебезпечнішим під час зйомок був сам Комаров.

Через повномасштабну війну діяльність ведучого дещо змінилась. Він почав документувати наслідки загарбницьких дій окупанта. А сьогодні знімає "Світ навиворіт" в Україні, шукаючи для публіки цікаві та захопливі сюжети.

Раніше ми писали, що Комаров здивував різким схудненням. Як виглядає ведучий зараз – можете подивитись тут.