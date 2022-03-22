Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок та показався фанам у формі: "Багато справ"
22 березня 2022 , 12:17Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Дмитра Дікусара
Український хореограф Дмитро Дікусар вперше за тиждень вийшов на зв'язок. Він показався фанам у формі та поділився, що має багато справ.
Український танцівник Дмитро Дікусар уже 27 днів обороняє Україну в лавах Збройних Сил. Днями він вийшов на зв'язок.
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Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок
Танцівник опублікував перше фото за тиждень. Він показався перед фанами у військовій формі та поділився, що має багато справ.
Живий, здоровий! Багато справ… Обійняв! Слава Україні!
– лаконічно написав Дмитро Дікусар.
Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок / Фото з інстаграму Дмитра Дікусара
Дмитро Дікусар у лавах ЗСУ
- 28 лютого танцівник оголосив, що вступає до Збройних Сил України. Він писав, що українці не мають права стати паралізованими та наляканими.
- Через тиждень Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок та розповів, що навколо нього зовсім різні люди, які взялися за зброю, щоб вигнати окупанта.
- Вночі 14 березня хореограф ледь не загинув. Його батальйон обстріляли з балістичних ракет, однак практично всі солдати змогли вибратись з пожежі.