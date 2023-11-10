Не повернеться на паркет аж до перемоги: як змінився зірковий танцівник Дмитро Дікусар у ЗСУ

Дмитро Дікусар до повномасштабного вторгнення Росії був успішним хореографом та одним з найкращих танцівників. З 24 лютого 2022 він ухвалив тверде рішення йти у ЗСУ. Дмитро запевнив, що не піде з війська, поки не закінчиться війна.

Дмитро Дікусар поповнив лави ЗСУ ще 27 лютого 2022 року, пригадує 24 Канал. Тоді він показав свій прихід до військкомату та квиток, де вказане військове звання – солдат.

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Захисник зізнався, що тоді очікував подібних дій від усіх чоловіків, але так не сталося.

Зараз ми дійсно зрозуміли, що це повномасштабна війна. І якщо не зараз йти боронити країну, то коли? Що ще маєте статися, аби ти, як чоловік і українець, взяв до рук зброю і пішов боронити державу? Мені здавалося, що це саме той момент, коли кожен має зробити такий вибір,

– казав Дмитро Дікусар.

Дікусар у перші дні повномасштабного вторгнення:

11 березня Дмитро Дікусар повідомив, що він з побратимами потрапив під авіаудар балістичними ракетами. Завдяки професіоналізму військовим вдалося вибратися з пекла.

Дікусар перестав бути публічним

З часом хореограф перестав з'являтися у соціальних мережах так часто, як це було раніше. Він зрідка показував свої фото, писав, що "живий-здоровий", підбадьорював прихильників, вітав зі святами. Це рішення Дмитро Дікусар пояснив згодом. По-перше, прохання про непублічність він отримав він командування, а по-друге – це і йому самому на руку, як військовому ЗСУ.

Я не один, навкруги мене є люди. Це не жарти, це війна. Коли я переходжу в інший підрозділ, люди переживають, чи не буду я вести тікток і робити речі, які очікують від публічних людей. Я хочу, щоб вони мені довіряли,

– роз'яснював боєць.

Дмитро Дікусар на війні / Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

У червні Дмитро потрапив до лікарні з серйозною хворобою. Тоді він вперше за довгий час повернувся до цивільного життя та чесно зізнався, що почувався дискомфортно.

Живіть, радійте життю любі українці, але не забувайте, яку ціну за це заплатили й платять ті, хто цінує ваше життя більше за своє. І дякую, що невтомно допомагаєте Збройним Силам! Без вас, любі, ми б не дочекались обіцяного озброєння! А тим, хто наживається на цій кривавій війні, хочу побажати встигнути витратити все…, – звернувся до підписників Дікусар.



Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

Нещодавно Дмитро Дікусар вперше був у відпустці

24 жовтня Дмитру Дікусару виповнилося 38 років. Тоді він поділився думками з приводу ставлення цивільних до військових.

"Я бачив два різні світи. Вони ніби поряд, але між ними "прірва". Коли ви бачите військових, не опускайте очі! Привітайтесь, або посміхніться. Нікому, не треба, щоб ви емоціонували, достатньо просто поваги й продовження підтримки людей, що вас захищають! Тільки адресно і з розумом. Я давно усвідомив, що без помочі звичайних цивільних, ми б давно програли. Просто не втомлюйтесь і бережіть себе. Без вас нам кінець", – писав захисник.

Свій день народження Дікусар провів вдома, адже був у відпустці. За 15 діб він планував поправити своє здоров'я, побути з близькими та робити прогулянки, щоб перемикатися на інші думки.

Дмитро Дікусар додавав, що ще не "награвся" у війну та повернутися до танців йому зовсім не хочеться. Він залишатиметься в ЗСУ до завершення війни та нашої перемоги.

Я точно знаю, що до кінця війни, поки ми не переможемо, я не зможу вийти на паркет і танцювати танці. Навіть не можу собі такого уявити. Я танцюю душею, а моя душа зараз не хоче танцювати. Навіть якщо це буде надцять років і виходу не буде — я буду там. На паркет я, раніше ніж настане перемога, не повернусь,

– розповідав захисник.



Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму Дмитра Дікусара