Дмитрий Дикусар пополнил ряды ВСУ еще 27 февраля 2022 года, пишет 24 Канал. Тогда он показал свой приход в военкомат и билет, где указано воинское звание – солдат.

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Защитник признался, что тогда ожидал подобных действий от всех мужчин, но так не произошло.

Сейчас мы поняли, что это полномасштабная война. И если не сейчас идти защищать страну, то когда? Что еще предстоит, чтобы ты, как мужчина и украинец, взял в руки оружие и пошел защищать государство? Мне казалось, что это именно тот момент, когда каждый должен сделать такой выбор,

– говорил Дмитрий Дикусар.

Дикусар в первые дни полномасштабного вторжения:

11 марта Дмитрий Дикусар сообщил, что он с собратьями попал под авиаудар баллистическими ракетами. Благодаря профессионализму военным удалось выбраться из ада.

Дикусар не является публичным

Со временем хореограф перестал появляться в социальных сетях так часто, как это было раньше. Он изредка показывал свои фото, писал, что "жив-здоров", ободрял поклонников, поздравлял с праздниками. Это решение Дмитрий Дикусар объяснил позже. Во-первых, просьбу о непубличности он получил на себя командование, а во-вторых – это и ему самому на руку, как военному ВСУ.

Я не один, вокруг меня люди. Это не шутки, это война. Когда я перехожу в другое подразделение, люди переживают, не буду ли вести ток и делать вещи, которые ожидают от публичных людей. Я хочу, чтобы они мне доверяли,

– разъяснял боец.

Дмитрий Дикусар на войне / Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара

В июне Дмитрий попал в больницу с серьезной болезнью. Тогда он впервые за долгое время вернулся в гражданскую жизнь и честно признался, что чувствовал себя дискомфортно.

Живите, радуйтесь жизни любимые украинцы, но не забывайте, какую цену за это заплатили и платят те, кто ценит вашу жизнь больше своей. И спасибо, что помогаете Вооруженным Силам! Без вас, дорогие, мы бы не дождались обещанного вооружения! А тем, кто наживается на этой кровавой войне, хочу пожелать успеть потратить все…

– обратился к подписчикам Дикусар.



Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара

Недавно Дмитрий Дикусар впервые был в отпуске

24 октября Дмитрию Дикусару исполнилось 38 лет. Тогда он поделился мнениями по поводу отношения гражданских к военным.

"Я видел два разных мира. Они вроде рядом, но между ними "пропасть". Когда вы видите военных, не опускайте глаза! Поздоровайтесь, или улыбнитесь. Никому, не надо, чтобы вы эмоционировали, достаточно просто уважения и продолжения поддержки людей, что вас защищают! Только адресно и с умом. Я давно осознал, что без помощи обычных гражданских, мы бы давно проиграли. Просто не уставайте и берегите себя. Без вас нам конец", – писал защитник.

Свой день рождения Дикусар провел дома, потому что был в отпуске. За 15 суток он планировал поправить свое здоровье, побыть с близкими и совершать прогулки, чтобы переключаться на другие мнения.

Дмитрий Дикусар добавлял, что еще не "наигрался" в войну и вернуться к танцам ему совсем не хочется. Он будет оставаться в ВСУ до завершения войны и нашей победы.

Я точно знаю, что до конца войны пока мы не победим, я не смогу выйти на паркет и танцевать танцы. Даже не могу себе представить. Я пляшу душой, а моя душа сейчас не хочет танцевать. Даже если это будет 10 лет и выхода не будет, я буду там. На паркет я, прежде чем наступит победа, не вернусь,

– рассказывал защитник.



Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара