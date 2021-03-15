Кохав довго і сильно, – Дмитро Дікусар поділився деталями розриву з Оленою Шоптенко

Знамениті українські хореографи Дмитро Дікусар та Олена Шоптенко розлучилися 2016 року. Одна з найзірковіших пар шоу-бізнесу розпалася після трьох років подружнього життя. Танцівник зізнався, що довго не міг забути обраницю та кохав її навіть після розриву.

Стосунки знаменитостей зав'язалися майже одразу після розлучення Дмитра Дікусара зі співачкою Іриною Білик. Вони зблизилися після того, як Олена Шоптенко запропонувала чоловіку працювати в одному балеті. За красивим романом та весіллям танцівників спостерігала вся країна, однак шлюб швидко дав тріщину. За словами хореографа, розлучення далося їм нелегко.

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Дмитро Дікусар про розрив з Оленою Шоптенко

Проблеми в подружжя почалися після спільного навчання в Нью-Йорку, де Дікусар здобував освіту режисера, а Шоптенко вдосконалювалася як танцівниця. Повернувшись в Україну, зірки разом прийняли рішення про розрив. Чоловік запевнив, що попри інформацію в пресі та заяви його колишньої дружини, вона від нього не йшла. Вони кілька разів намагалися врятувати шлюб, знову з'їжджаючись, однак врешті-решт розлучилися.

Я кохав. Кохав. Довго, сильно. Ніхто ні від кого не йшов, як би хто не говорив. Це було спільне рішення. Доросле, нелегке. Не одразу. Ми намагалися – ми роз'їжджалися, з'їжджалися,

– пригадав Дмитро Дікусар.

Він не став приховувати, що відпустити Олену Шоптенко було важко, адже він по-справжньому її кохав. Проте саме після цього болісного розриву танцівник переглянув своє ставлення до стосунків та зрозумів, що в першу чергу треба робити щасливим себе.

"Саме після розставання з Оленою я переоцінив дуже багато речей: і ставлення до себе, і до жінки своєї. Спочатку треба зробити щасливим себе. Я занадто ставив когось вище за себе в цих стосунках. Зокрема, Оленку. Мені здавалося, що це правильно. Ні", – поділився танцівник.

Повне інтерв'ю Дмитра Дікусара: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, весілля Олени Шоптенко і Дмитра Дікусара відбулося в Грузії в колі найближчих людей. В одному з останніх спільних інтерв'ю експодружжя зізналося, що з теплом згадує цей час. Під час розкішної церемонії на підніжжі гори Казбек хореографи повінчалися і досі не розірвали союз перед Богом.