Знаменитые украинские хореографы Дмитрий Дикусар и Елена Шоптенко расстались в 2016 году. Одна из самых ярких пар шоу-бизнеса распалась после трех лет супружеской жизни. Танцор признался, что долго не мог забыть избранницу и любил ее даже после разрыва.

Отношения знаменитостей завязались почти сразу после развода Дмитрия Дикусара с певицей Ириной Билык. Они сблизились после того, как Елена Шоптенко предложила мужчине работать в одном балете. За красивым романом и свадьбой танцовщиков наблюдала вся страна, однако брак быстро дал трещину. По словам хореографа, развод дался им нелегко.

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Дмитрий Дикусар о разрыве с Еленой Шоптенко

Проблемы у супругов начались после совместного обучения в Нью-Йорке, где Дикусар получал образование режиссера, а Шоптенко совершенствовалась как танцовщица. Вернувшись в Украину, звезды вместе приняли решение о разрыве. Мужчина заверил, что несмотря на информацию в прессе и заявления его бывшей жены, она от него не уходила. Они несколько раз пытались спасти брак, снова съезжаясь, однако в конце концов развелись.

Я любил. Любил. Долго, сильно. Никто ни от кого не уходил, что бы кто ни говорил. Это было обоюдное решение. Взрослое, нелегкое. Не сразу. Мы пытались – мы разъезжались, съезжались,

– вспомнил Дмитрий Дикусар.

Он не стал скрывать, что отпустить Елену Шоптенко было трудно, ведь он по-настоящему ее любил. Однако именно после этого мучительного разрыва танцовщик пересмотрел свое отношение к отношениям и понял, что в первую очередь надо делать счастливым себя.

"Именно после расставания с Еленой я переоценил очень много вещей: и отношение к себе, и к женщине своей. Сначала надо сделать счастливым себя. Я слишком ставил кого-то выше себя в этих отношениях. В частности, Аленку. Мне казалось, что это правильно. Нет", – поделился танцовщик.

Полное интервью Дмитрия Дикусара: смотрите видео онлайн

Напомним, свадьба Елены Шоптенко и Дмитрия Дикусара состоялась в Грузии в кругу самых близких людей. В одном из последних совместных интервью экс-супруги признались, что с теплом вспоминают это время. Во время роскошной церемонии на подножии горы Казбек хореографы обвенчались и до сих пор не разорвали союз перед Богом.