Дмитро Дікусар ледь не загинув від балістичних ракет окупантів: шокуючі кадри пожежі

Учасник "Танців з зірками" Дмитро Дікусар вступив до лав ЗСУ в перші дні війни. У ніч на 14 березня він ледь не загинув. Їхній батальйон обстріляли з балістичних ракет.

Через авіаудар усе довкола їхнього наметового містечка загорілося, але, як видно з фото, під ранок масштабну пожежу вдалося ліквідувати. Дмитро Дікусар залишився живий. Чи є втрати серед побратимів танцівник не розповів, але показав, що український синьо-жовтий стяг витримав навалу окупантів.

Читайте також Біль і бажання самій взяти зброю, – Руслана емоційно відреагувала на трагедію в Старичах

Дмитро Дікусар про обстріл балістичними ракетами

Вчора ми пережили авіаудар балістичних ракет. Завдяки Богу, професіоналізму наших командирів та злагодженій роботі кожного солдата, майже всім вдалося вибратися з цього пекла,

– розповів вцілілий Дмитро Дікусар.

Він зізнався, що російським окупантам не вдалось ані знищити, ані налякати його батальйон. На щастя, солдати швидко передислокувалися.

"Єдине, чого вони досягли, – готових брати в полон цих "ми не знали, їхали на вчення" стало значно менше. Слава ЗСУ! Слава нації", – заявив Дмитро Дікусар.

Дмитро Дікусар під обстрілами російських окупантів: фото та відео

Для перегляду відео гортайте вправо

Нагадаємо, Дмитро Дікусар досить рідко виходить на зв'язок через службу в ЗСУ. Востаннє він публікував відео 7 днів тому – у формі та з усмішкою, аби показати фанам і друзям, що з ним усе добре, а його бойовий дух не скосити.

Повний текст публікації Дмитра Дікусара:

Вчора ми пережили авіаудар балістичних ракет. Завдяки Богу, професіоналізму наших командирів та злагодженій роботі кожного солдата, майже всім вдалося вибратися з цього пекла та швидко передислокуватися.

Тож якщо у цих вибл*дків було бажання знищити чи налякати нас, то вони сильно помилилися! Єдине, чого вони досягли, – готових брати в полон цих "ми не знали, їхали на вчення" стало значно менше ...Слава ЗСУ! Слава нації!

P.S. Наш прапор підгорів, та витримав!