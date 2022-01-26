"Для всіх, хто любить Київ": Потап випустив зворушливий кліп про українську столицю

Прем'єра пісні "Київ" відбулась у червні 2021 року, вона ввійшла до сольного альбому Потапа "Без реклами". Однак 25 січня трек набув візуалізації. Артист представив лірик-відео, яке зворушило до сліз.

На нову відеороботу Потапа надихнули засніжені вулиці Києва. З висоти пташиного польоту він показав ті пам'ятні локації, які оспівав у своєму синглі –Володимирську гірку, міст Метро зі станцією Лівобережна, Хрещатик, фунікулер, Михайлівський собор, Батьківщину-Мати та інші.

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Репер зняв кліп за допомогою дронів і назвав його "замальовкою сучасного мегаполісу". Він присвятив лірик-відео всім, хто любить українську столицю.

Де б я не був, завжди з гордістю кажу, що я родом з Києва. Я розповідаю про нього як амбасадор, а київська нотка є у всій моїй творчості,

– заявив Потап.

"Присвячую вам цю оду зимовому Києву та запрошую у політ над улюбленим містом на швидкості надзвукових дронів – між куполами Михайлівського собору та над головою Батьківщини-Матері", – додав репер.

ПТП – Київ: дивіться відео онлайн

Реакція мережі на лірик-відео "Київ"