"Для всіх, хто любить Київ": Потап випустив зворушливий кліп про українську столицю
Джерело:ютуб-канал Потапа
Прем'єра пісні "Київ" відбулась у червні 2021 року, вона ввійшла до сольного альбому Потапа "Без реклами". Однак 25 січня трек набув візуалізації. Артист представив лірик-відео, яке зворушило до сліз.
На нову відеороботу Потапа надихнули засніжені вулиці Києва. З висоти пташиного польоту він показав ті пам'ятні локації, які оспівав у своєму синглі –Володимирську гірку, міст Метро зі станцією Лівобережна, Хрещатик, фунікулер, Михайлівський собор, Батьківщину-Мати та інші.
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Репер зняв кліп за допомогою дронів і назвав його "замальовкою сучасного мегаполісу". Він присвятив лірик-відео всім, хто любить українську столицю.
Де б я не був, завжди з гордістю кажу, що я родом з Києва. Я розповідаю про нього як амбасадор, а київська нотка є у всій моїй творчості,
– заявив Потап.
"Присвячую вам цю оду зимовому Києву та запрошую у політ над улюбленим містом на швидкості надзвукових дронів – між куполами Михайлівського собору та над головою Батьківщини-Матері", – додав репер.
ПТП – Київ: дивіться відео онлайн
Реакція мережі на лірик-відео "Київ"
- "Льошо, це круто. Як завжди дуже вчасно і в саме серце. Для всіх, хто любить Київ";
- "До сліз. Живу зараз в іншій країні, але як же люблю це місто!! Всією душею. Дякую за пісню, вона зігріває душу";
- "Дякуємо за таку гарну роботу про наш прекрасний і такий рідний Київ";
- "Круто, мурашки були. Відеоряд продуманий ідеально, цей хіт буде в історії України";
- "Неймовірно гарний кліп, а слова розпаковують "архівні папки" з голови";
- "Потапе, дякую за мурашки".