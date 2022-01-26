На новую видеоработу Потапа вдохновили заснеженные улицы Киева. С высоты птичьего полета он показал те памятные локации, которые воспел в своем сингле – Владимирскую горку, мост Метро Левобережная, Крещатик, фуникулер, Михайловский собор, Родину-Мать и другие.

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Рэпер снял клип с помощью дронов и назвал его "зарисовкой современного мегаполиса". Он посвятил лирик-видео всем, кто любит украинскую столицу.

Где бы я ни был, всегда с гордостью говорю, что я родом из Киева. Я рассказываю о нем как амбассадор, а киевская нотка есть во всем моем творчестве,

– заявил Потап.

"Посвящаю вам эту оду зимнему Киеву и приглашаю в полет над любимым городом на скорости сверхзвуковых дронов – между куполами Михайловского собора и над головой Родины-Матери", – добавил рэпер.

ПТП – Київ: смотрите видео онлайн

Реакция сети на лирик-видео "Київ"