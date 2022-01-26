На нову відеороботу Потапа надихнули засніжені вулиці Києва. З висоти пташиного польоту він показав ті пам'ятні локації, які оспівав у своєму синглі –Володимирську гірку, міст Метро зі станцією Лівобережна, Хрещатик, фунікулер, Михайлівський собор, Батьківщину-Мати та інші.

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Репер зняв кліп за допомогою дронів і назвав його "замальовкою сучасного мегаполісу". Він присвятив лірик-відео всім, хто любить українську столицю.

Де б я не був, завжди з гордістю кажу, що я родом з Києва. Я розповідаю про нього як амбасадор, а київська нотка є у всій моїй творчості,
– заявив Потап.

"Присвячую вам цю оду зимовому Києву та запрошую у політ над улюбленим містом на швидкості надзвукових дронів – між куполами Михайлівського собору та над головою Батьківщини-Матері", – додав репер.

ПТП – Київ: дивіться відео онлайн

Реакція мережі на лірик-відео "Київ"

  • "Льошо, це круто. Як завжди дуже вчасно і в саме серце. Для всіх, хто любить Київ";
  • "До сліз. Живу зараз в іншій країні, але як же люблю це місто!! Всією душею. Дякую за пісню, вона зігріває душу";
  • "Дякуємо за таку гарну роботу про наш прекрасний і такий рідний Київ";
  • "Круто, мурашки були. Відеоряд продуманий ідеально, цей хіт буде в історії України";
  • "Неймовірно гарний кліп, а слова розпаковують "архівні папки" з голови";
  • "Потапе, дякую за мурашки".