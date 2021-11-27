Для ефіру "Маски" Настя Каменських одягнула вуаль: ефектний образ зірки

27 листопада покажуть 6 випуск гіпершоу "Маска". Одна з зіркових детективів – Настя Каменських постане перед камерами у розкішній сукні та з вуаллю.

NK завжди приголомшує неперевершеними образами, які не залишаються поза увагою публіки. Вона демонструє жіночність, ніжність, пристрасність, сексуальність.

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Образ NK з вуаллю

Для нового випуску шоу "Маска" артистка обрала вишукане та спокусливе вбрання. Чорна мінісукня, оздоблена камінцями та воланами, підкреслила декольте виконавиці. А об'ємні рукави – тренд, який незмінно доповнює образи світових зірок вже другий рік поспіль. Ефектний образ зірковий детектив загадкового шоу доповнила мерехтливими сережками та перснями.

Волосся Каменських вклала у фірмові кучері, які зібрала ззаду, й зробила акцент в зачісці на чорній вуалі з камінцями. Макіяж очей цього разу зробила стриманий, а основну увагу зосередила на губах, нафарбувавши їх помадою сливового кольору.

Сьогодні я чорна малина – така ж загадкова, як неймовірне шоу "Маска",

– прокоментувала Настя новий look.



Настя Каменських з вуаллю / Фото пресслужби телеканалу "Україна"



Настя Каменських з вуаллю / Фото пресслужби телеканалу "Україна"

Нагадаємо, в одному з ефірів "Маски" красуня з'являлася в образі героїні серіалу "Паперовий будинок" – Токіо. Тоді вона одягнула яскраву сукню помаранчевого кольору та перуку – класичний боб-каре з коротким чубчиком.