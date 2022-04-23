"Для чого до неї йти": Оля Полякова пояснила хейтерам, чому погодилася на інтерв'ю з Собчак

Зараз Оля Полякова у Франції. На своїй віллі її з доньками прийняла російська блогерка Ніка Білоцерківська. Удвох вони дали інтерв'ю Ксенії Собчак. Після його виходу співачка пояснила, чому погодилася розмовляти з похресницею Путіна.

Після виходу інтерв'ю на ютуб-каналі Ксенії Собчак на Олю Полякову посипалися неоднозначні коментарі. Одні хвалять артистку за чесність, інші ж хейтять за те, що вона намагається донести на Росію правду, бо "хороших росіян немає". Тож зірка публічно розставила всі крапки над "і".

До теми Це не фейк, це справжня війна, – Оля Полякова дала інтерв'ю Собчак, але її весь час "запікували"

Чому Оля Полякова дала інтерв'ю Ксенії Собчак

"Олю, навіщо ви з нею взагалі спілкувалися? Вони нам не браття, не сестри! Ви щось переплутали. Вони кровожерливі нацисти та фашисти, які віртуозно брешуть та перекручують будь-яку інформацію", – дорікнули Поляковій.

Моє інтерв'ю вийшло не порізаним. Усе, що я хотіла донести до російськомовного населення, я донесла! Це важливо, щоб вони чули правду,

– роз'яснила артистка.

Скриншот з фейсбуку Олі Полякової

Реакція мережі на інтерв'ю Полякової Собчак

"Олю, ви були чудові! Така щирість, такий надрив душі, неможливо залишатися байдужим . Спасибі вам";

. Спасибі вам"; "Дякую за крик душі, за правду" ;

; "Олю, ви була неперевершена! Я вважаю, що затьмарили всіх";

"Тільки в Ксенії позиція не зрозуміла. А ви, Олю, чудова! Слава ЗСУ!

Ніка Білоцерківська – російська блогерка та авторка кулінарних книг, яка називає "спецоперацію" війною і якій соромно бути росіянкою. На неї вже завели кримінальну справу через "фейки" щодо дій російської армії в Україні. Їй загрожує 10 років за ґратами.