Дивіться, що робить російський народ, – Сергій Бабкін показав рідний зруйнований Харків

Український виконавець Сергій Бабкін зараз перебуває у Дніпрі, подалі від військових дій. Проте його рідне місто потерпає від ракетних ударів Росії.

Чоловік показав відео, як крилата ракета влучила у центр міста на проспект Свободи, зруйнувавши Харківську ОДА, оперний театр, філармонію та житлові будинки. Окрім цього, окупанти бомбили мирне населення у спальних районах міста.

До слова Путін, хочу, щоб ти вмирав у муках, – як зірки та уродженці Харкові реагують на нові обстріли

"Мій Харків… Мій рідний… Дивіться, російський народ, що робить ваше чудовисько з моїм домом!

Досить кивати головами! Досить писати слова підтримки мені в дірект! Усі, хто мені пише, у вас жодного посту на сторінках! Це ваша допомога? Ваша допомога – це ваші сторінки в соціальних мережах! Як же ви цього зрозуміти не можете! Пишіть у себе! Попри всю брехню! Показуйте, що діється з нами!" – написав виконавець та показав відео руйнувань міста.

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Днем раніше Сніжана Бабкіна, дружина співака, також показала артилерійський снаряд, який прилетів під будинок, де жила раніше сім'я. Він влучив у дитячий майданчик.



Снаряд, який прилетів від окупантів біля дому Бабкіних / Фото з інстаграму Сніжани

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