Дівчина Максима Михайлюка розповіла, як вони дізналися про вагітність: миловидний кадр

Головний герой 10 сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк невдовзі вперше стане батьком. Його дівчина, модель Даша Хлистун вагітна первістком. Кохана пілота розповіла, коли він дізнався про її вагітність, то був дуже щасливим.

Новина про те, що Максим Михайлюк та його обраниця Даша Хлистун невдовзі стануть батьками, розбурхала мережу. Прихильники проєкту "Холостяк" слідкують за подробицями з життя пари, активно обговорюють їх в мережі. Дівчина вирішила розповісти, як вона та Максим дізналися про вагітність.

До теми Дівчина "Холостяка" Максима Михайлюка вагітна первістком: перші фото вагітної моделі

Як Максим Михайлюк дізнався про вагітність коханої

Даша поділилася, що одного разу вирішила зробити тест для того, щоб переконатися, що не вагітна. Спершу, вона побачила одну смужку. Тоді без будь-яких сумнівів відклала тест та почала мити руки. Та вже через декілька хвилин з'явилася невиразна друга смужка.

Це настільки змішані емоції, що не вистачить слів, щоб описати те, що я відчула в той момент,

– зізналася Хлистун.

Пізніше модель почала думати, як про це розповісти Максимові. Вона розпланувала собі цю мить, навіть хотіла зняти його реакцію на відео, проте сама себе розсекретила.

Того вечора Макс якраз запросив мене на вечерю. Тут я й "спалилася". Було важко не помітити мій стан. Я старалася менше розмовляти, бо боялася промовитися,

– поділилася дівчина.

Даша розповіла коханому, що зранку їй потрібно піти в лабораторію, щоб зробити аналіз крові. Він одразу ж поцікавився для чого, а дівчина відповіла: "Просто вирішила перевірити". Тоді Максим все зрозумів і запитав Дашу, чи вона вагітна.

Ви б бачили його очі. Він точно чекав позитивну відповідь. Звісно, що я сказала правду. Мене від радості він ледь не задушив. Я навіть не очікувала на таку реакцію. На відміну від мене він не був шокований. З того часу почалася вже трішки інша історія наших стосунків,

– зізналася Хлистун.