Дівчина Макса Михайлюка зачарувала мережу чуттєвими фото з коханим

"Холостяк" Максим Михайлюк та його дівчина, модель Даша Хлистун вже зовсім скоро стануть батьками вперше. Перед пологами пара вирішила знятися у зворушливій фотосесії.

Романтичними світлинами пара поділилась на своїх сторінках у соцмережах. Модель Даша Хлистун, дівчина головного героя шоу "Холостяк-10" Максима Михайлюка перебуває на останніх тижнях вагітності.

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Чуттєві фото Макса Михайлюка з коханою

Зворушливу фотосесію пара провела вдома, так світлини вийшли по-особливому атмосферними та ніжними. До того ж вони були зроблені в чорно-білому кольорі. Макс та Даша позували на ліжку серед білосніжних подушок.

Для зйомки Максим Михайлюк постав з оголеним торсом та в чорних штанах. Натомість дівчина приміряла білу сорочку оверсайз. Модель застібнула тільки один ґудзик, прикривши груди, але засвітивши великий вагітний живіт.

Ніжний образ Даша Хлистун доповнила сріблястим браслетом на руці. Вона розпустила волосся та вклала його легкими хвильками, а на обличчі зробила макіяж. Дівчина підкреслила очі темними тінями й масивними стрілками, а також нафарбувала губи помадою.

Закохана пара позувала перед камерою у зворушливих обіймах. Вони торкалися животика, а також цілувалися, не соромлячись демонструвати почуття на публіку.

Вже не дочекаємося вже нашу булочку. Цікаво, вона пунктуальна, як мама, або все-таки буде спізнюватися, як тато,

– написала Даша під фото.



Макс Михайлюк та Даша Хлистун / Фото з інстаграму Даші Хлистун



Макс Михайлюк та Даша Хлистун / Фото з інстаграму Макса Михайлюка

Шанувальників зворушили світлини Даші Хлистун та "Холостяка". Вони поділилися враженнями від фото в коментарях: