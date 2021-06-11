Дівчина лідера Måneskin показала розкішні форми у чорній білизні: гаряче фото

Італійська модель та дівчина соліста Måneskin, які перемогли на Євробаченні-2021, – Джорджія Солері засвітила пишні та дуже звабливі форми тіла в одній лише білизні. Знімок оцінив її коханий Даміано Давид.
Пікантним знімком модель поділилась у своєму профілі в інстаграмі, популярність якого лише зросла після перемоги Måneskin на Євробаченні-2021. Відомо, що з красунею Даміано Давид зустрічається понад 4 роки і кілька днів тому офіційно підтвердив з нею роман.
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Сексуальна Джорджія Солері
Незважаючи на прикуту увагу до себе, дівчина продовжує публікувати гарячі знімки, як це робила раніше. Для нового звабливого образу вона одягнула чорну білизну та халатик, в яких можна було побачити пишні груди Солері, а також пікантні стегна та плоский живіт.
"Прокинулась ось так", – лаконічно підписала фото дівчина та отримала "лайк" від свого коханого.
Джорджія Солері у спокусливому образі / Фото з інстаграму моделі
Варто додати, що на тілі Джорджії також можна побачити численні великі татуювання, які додають її образу брутальності.
Реакція мережі
"Наша любов";
"Амінь";
"Яка ти прекрасна";
"Та красива";
"Давиду пощастило";
"Ти занадто прекрасна";
"Божественна";
"Наче з Олімпу";
"Ви чудова".