Девушка лидера Måneskin показала роскошные формы в черном белье: горячее фото

Итальянская модель и девушка солиста Måneskin, которые победили на Евровидении-2021, – Джорджия Солери засветила пышные и очень соблазнительные формы тела в одном только белье. Снимок оценил ее возлюбленный Дамиано Давид.

Модель поделилась пикантным снимком в своем профиле в инстаграме, популярность которого только возросла после победы Måneskin на Евровидении-2021. Известно, что с красавицей Дамиано Давид встречается более 4 лет и несколько дней назад официально подтвердил с ней роман.

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Сексуальная Джорджия Солери

Несмотря на прикованное внимание к себе, девушка продолжает публиковать горячие снимки, как это делала раньше. Для нового пленительного образа она надела черное белье и халатик, в которых можно было увидеть пышную грудь Солери, а также пикантные бедра и плоский живот.

"Проснулась вот так", – лаконично подписала фото девушка и получила "лайк" от своего любимого.



Джорджия Солери в соблазнительном образе / Фото из инстаграма модели

Стоит добавить, что на теле Джорджии также можно увидеть многочисленные крупные татуировки, которые добавляют ее образу брутальности.

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