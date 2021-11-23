Дівчата не могли встояти, – Григорій Решетник про нового "Холостяка-12" Алекса Топольського

Розпочалися зйомки 12 сезону романтичного проєкту "Холостяк". Цього разу головним героєм став бізнесмен Алекс Топольський. Григорій Решетник розповів про чоловіка. Він зазначив, що Алекс – емоційний та відкритий до пригод.

Ведучий "Холостяка" поділився першими враженнями про нового головного героя. За його словами, Алекс Топольський – вдалий вибір для 12 сезону романтичного шоу. Адже він харизматичний, красивий, яскравий та талановитий.

Читайте також Новий "Холостяк-12" Алекс Топольський: біографія головного героя романтичного шоу

Яким є Алекс Топольський

"Можу сказати: бережіться, українські телеглядачки, і не лише українські. Дівчата вже на першій вечірці не могли встояти, тож буде складно не лише учасницям, а й телеглядачкам, – поділився Григорій Решетник.

Він дуже цікава, з почуттям гумору, але водночас по-чоловічому стримана людина, яка слів на вітер не кидає і все робить усвідомлено, несе відповідальність за свої слова та вчинки. Він емоційний і відкритий до пригод, до кохання. Нудно точно не буде,

– описав чоловіка ведучий.

Решетник додав, що Алекс Топольський вміє стримувати емоції та бути джентльменом. Однак "нудним філософом" він точно не буде. Також "Холостяк-12" – один з перших, хто питає порад у ведучого. Наприклад, нещодавно Алекс запитував у Григорія, як впоратися з навантаженнями через знімальний процес.

Як Алекс переживає зйомки

Знімальний процес "Холостяка" розпочався, тому Топольський вже влаштовує побачення.

Є дівчата, про яких після побачення він каже, що вражений. Є й такі, про кого йому треба подумати, чи не схибив при першій зустрічі. Точно можу сказати, що "Холостякові" складніше, ніж дівчатам. Але дивлячись на Алекса, я впевнений, що він вибере серцем,

– переконаний ведучий.

Григорій розповів і про учасниць проєкту. Він поділився, що з кожним наступним сезоном дівчата приходять більш підготовленими, але й самовпевненими. Багато хто досі вважає, що для них пишуть сценарій, та коли всі розуміють, що на шоу – справжнє життя, розгублюються.

"Їм здається, що є якийсь сценарій, все навмисне, але коли вони розуміють на першій вечірці, що все по-справжньому, що все залежить тільки від них, що ніхто не даватиме їм можливості переписувати дублі, готувати для них сценарні тексти, тоді їм стає складніше, вони розгублені. До того ж з'являються почуття до "Холостяка" – і тоді починається справжнє реаліті. Цього сезону зібралися дуже сміливі дівчата. Це вогонь!", – зізнався Решетник.