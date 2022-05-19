Дівчата бачили трупи, – Анатоліч пригадав, як з дружиною і дітьми тікав з котеджу під Вишгородом

Війна застала Анатолія Анатоліча в будинку під Вишгородом. Чотири дні він з сім'єю переховувався в підвалі, а коли виїжджав до знайомих у село на Київщині – його малі діти бачили і блокпости, і трупи окупантів.

Як і пів країни, спочатку Анатолій Анатоліч з дружиною і дітьми нікуди не тікали. Вони хотіли пересидіти у підвалі свого будинку, але коли почули перестрілку з диверсантами, сіли в авто й виїхали з котеджного містечка.

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Як сім'я Анатолія Анатоліча тікала з-під Вишгорода

Це було дуже жахливо. І ми не знали, куди біжать ці диверсанти. У нас паркан, вони могли перестрибнути і до будинку побігти. І я пам'ятаю, що ми сіли в машину за 5 хвилин,

– пригадала дружина Анатоліча Юла.

Тоді зіркова сім'я ще не здогадувалася, що це емоційне рішення їх врятувало.

"Розуміння страху прийшло пізніше, коли вже стало нам відомо про те, що залишили по собі ці буряти і 64-а мотострілкова бригада в Бучі та Ірпені. Це велика кількість закатованих українців, вбитих цивільних", – розповів шоумен.

Анатолій Анатоліч зізнався, що його доньки, Аліса та Лоліта, знали про війну – і з розмов дорослих, і з тіктоку. Приховувати від них правду ведучий не збирався, але понад усе не хотів, щоб на власні очі вони бачили смерть.

Коли ми виїжджали, то дівчата бачили блокпости і навіть трупи. На Оболоні була розбита диверсійна група, автомобіль стояв у стовпі. Розбита машина, лежать трупи російських диверсантів, поруч наші військові з автоматами,

– поділився зірковий батько.

Після цього доньки шоумена боялися гучних звуків, грому, літаків, які пролітали низько над землею. Однак, як вважає Анатолій Анатоліч, консультації з психологом їм не потрібні, терапія для них – це спілкування з іншими дітьми.

Доньки Анатолія Анатоліча Аліса та Лоліта: фото