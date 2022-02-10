Дитячі травми, – Jerry Heil пояснила, чому недолюблює День святого Валентина
Джерело:інстаграм Jerry Heil
Співачка Jerry Heil не приховує, що у свої 26 років не може влаштувати особисте життя. Ба більше, вона зізналась, що ніколи не святкувала День святого Валентина з хлопцем. Її не запрошували на побачення 14 лютого.
Інтернет-сенсація Jerry Heil завжди чесна зі своїми фанами, тож напередодні 14 лютого зробила відверте зізнання про День святого Валентина. Вона розповіла, що її страх – залишитися одною в День закоханих, коли всі підуть на побачення.
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Jerry Heil про День святого Валентина
Артистка зізналась, що недолюблює День святого Валентина ще зі школи. Річ у тому, що ніхто з хлопців не дарував їй валентинки, тож вона почувалась не такою, як всі. Уже в дорослому віці Яну Шамаєву ніколи не запрошували на побачення 14 лютого.
Люблю цей день, але ні разу в житті не провела його на побаченні. Навіть виходила зі стосунків колись спеціально до. Дитячі травми можуть мати аж таку владу,
– поділилась Jerry Heil.
Однак співачка додала, що цього дня закохані пари навколо її аж ніяк не дратують, а навпаки розчулюють.
Jerry Heil на зйомках кліпу "Пошта" / Фото з інстаграму співачкиЦікаво, Jerry Heil випустила ліричну пісню "Пошта" про нещасливе кохання. У кліпі вона втекла з побачення в ресторані, бо її кучерявий бойфренд був весь у телефонних розмовах, а не з нею.
Що відомо про стосунки Jerry Heil
- У березні 2020 року артистка зробила резонансне зізнання про інтимне життя. В інтерв'ю Маші Єфросиніній вона розповіла, що у свої 24 роки не займана.
- У житті Jerry Heil все ж були романтичні побачення з хлопцями. Одне з них вона запам'ятає на все життя, адже дивний молодик постійно намагався обійняти її та "почастувати авокадо зі своєї ложки".
- Щоб знайти своє кохання зірка навіть реєструвалась соціальній мережі для знайомств Tinder. Ба більше, вона зустрічалась з кількома кавалерами, але вони це ні до чого не привело.
- Так, у серпні 2021 року Jerry Heil "одружилася" на собі і присяглась любити себе в горі та радості, у багатстві та бідності, у хворобі та здоров'ї.
Повний текст публікації Jerry Heil:
Перше фото – мій страх, який наближається разом з 14.02.
Люблю цей день, бо стільки щасливих закоханих навколо, але ні разу в житті не провела його на побаченні. Навіть виходила зі стосунків колись спеціально до. Маленькій Яні жоден однокласник не подарував валентинку. Дитячі травми можуть мати аж таку владу.