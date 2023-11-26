Дитяче Євробачення-2023: яке місце посіла Анастасія Димид з України

Україну на Дитячому Євробаченні цього року представляла 9-річна Анастасія Димид. Юній артистці вдалося посісти 5 місце у пісенному конкурсі зі 128 балами.

Представниця України виступила під номером 3 у фіналі Дитячого Євробачення-2023. Вона отримала 83 бали від глядачів та 45 балів від професійного журі та посіла 5 місце.

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Як виступила Україна на Дитячому Євробаченні

Українка Анастасія Димид виступила на сцені в Ніцці у незвичному образі – української Сейлор Мун (героїні японського мультфільму). Кадри з аніме з'являлися навіть на екрані. Дівчинка тримала у руках "магічний" жезл – це символ перемоги добра над злом та суперсили українських дітей.

Пісня "Квітка" розповідає про любов матері до своєї дитини. Це те почуття, що може зцілити світ.

Дитяче Євробачення-2023 – Україна – Анастасія Димид – "Квітка": дивіться відео онлайн

"Номер буде в дуже популярній серед молодіжної аудиторії стилістиці – аніме з відсилками до всім знайомих персонажів, де Анастасія постане в образі української Сейлор Мун. Буде яскраво! Ми використаємо візуальну фішку, елемент доповненої реальності та інші технічні сценічні елементи в номері", – розповідав про номер раніше креативний директор Нацвідбору на Дитяче Євробачення Герман Нєнов.

Що відомо про Анастасію Димид

9-річна співачка родом із села Гошів, що на Івано-Франківщині. Анастасія займається вокалом з п'яти років та вже встигла отримати немало здобутків.

Дівчинка брала участь у багатьох конкурсах. Найбільше Анастасія Димид пишається нагородою пісенного фестивалю United Kids, що проходив в Іспанії.

Українці обирали представницю через Дію

Нагадаємо, що під час Нацвідбору на Дитяче Євробачення жителі України мали змогу голосувати за юні таланти через застосунок Дія. Це опитування у такому форматі було зроблене вперше в історії.

Переможницю Нацвідбору визначили за традиційною схемою. А саме за результатами голосування журі та глядачів 50 на 50.