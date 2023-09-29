Вперше в історії: українці оберуть переможця Нацвідбору на Дитяче Євробачення в Дії

Стартував перший етап голосування за переможця Нацвідбору Дитячого Євробачення. Вперше українці зможуть обрати найкращого у застосунку Дія.

Настав час обрати представника від України, який поїде на Дитяче Євробачення-2023. Традиційно, ім'я переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів 50 на 50. Вперше в історії українці мають змогу зробити це в Дії, де стартувало опитування.

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Українці можуть обрати представника в Дії

З 10:00 29 вересня до 10:00 1 жовтня триватиме опитування за переможця національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Щоб зробити голос, потрібно відкрити додаток Дія та за бажанням прослухати презентаційне відео з треками учасників.

Оберіть "Опитування" у розділі "Послуги". Кожен віком від 14 років може проголосувати за фаворита зі списку:

POLINA BABIY – Universe. Анастасія Димид – "Квітка". Анастасія Бєлібова – "Сильна". Денис Грищук – Dance. Гурт 3'beauties – Power of Love.

Яким буде другий етап

У неділю, 1 жовтня відбудеться фінал Національного відбору. Його ведучими стануть Тімур Мірошниченко та Анна Тульєва.

Після того, як виступлять всі учасники, протягом 20 хвилин можна буде ще раз проголосувати за одного з кандидатів або змінити вибір. Ведучі оголосять старт і кінець голосування.