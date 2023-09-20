Днями Суспільний мовник оголосив імена 3 членів журі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Їх обрали після голосування, яке тривало в мобільному застосунку "Дія" з 11 до 17 вересня включно.

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Хто став членами журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення

Зазначимо, впродовж тижня свій голос встигли віддати понад 630 тисяч українців. Лідерами голосування стали: продюсер Ігор Кондратюк (28,16%), співачка Jerry Heil (24,93%) та реперка ALYONA ALYONA (20,91%).



Члени журі Нацвідбору / Фото Суспільного

Хто став фіналістом Нацвідбору

У липні Суспільне оголосило 5 артистів, що увійшли до фіналу Нацвідбору Дитячого Євробачення.

3'beauties – це тріо Анни, Олександри та Владислави з Луцька. Своєю перевагою вони вважають синергію та єдність у колективі.

– це тріо Анни, Олександри та Владислави з Луцька. Своєю перевагою вони вважають синергію та єдність у колективі. POLINA BABIY – 14-річна співачка Поліна з Одеси, яка тимчасово живе за кордоном. Вона прагне донести до європейців глибокий сенс своєї пісні та зачарувати енергетикою.

– 14-річна співачка Поліна з Одеси, яка тимчасово живе за кордоном. Вона прагне донести до європейців глибокий сенс своєї пісні та зачарувати енергетикою. Анастасія Бєлібова – 12-річна дівчина з Миколаєва, що здобула вже багато перемог завдяки хисту до балетних танців.

– 12-річна дівчина з Миколаєва, що здобула вже багато перемог завдяки хисту до балетних танців. Денис Грищук – 12-річний юнак з Волині, що зараз проживає у Польщі. Своєю суперсилою він називає вміння тверезо дивитися на речі. Мріє зібрати великий стадіон в Україні.

– 12-річний юнак з Волині, що зараз проживає у Польщі. Своєю суперсилою він називає вміння тверезо дивитися на речі. Мріє зібрати великий стадіон в Україні. Анастасія Димид – наймолодша 9-річна учасниця родом з Гошова на Франківщині. Вона вірить у перемогу, бо є українкою та наполегливо працювала й працює для саморозвитку.

Музична продюсерка Світлана Тарабарова зізналась, що вибір був не з легких. Але кожен із цієї п'ятірки здатен якісно та професійно представити Україну.

"Наша п'ятірка вийшла по-справжньому різноманітною та сильною. Тут і маленька дівчинка, яка співає народним голосом, і тріо дівчат, які своїми голосами немовби пташки пронизують до глибини душі, і запальний хлопчик з унікальним тембром, на якого хочеться дивитися, не відводячи очей, і дві неймовірні попдіви Анастасія та Поліна".