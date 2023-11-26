Франція вдруге поспіль перемогла на Дитячому Євробаченні-2023

У Ніцці прогримів великий фінал Дитячого Євробачення. Цього року переможцем пісенного конкурсу знову стала представниця Франції - Zoé Clauzure.

Французька співачка-підліток Zoé Clauzure захопила публіку неймовірним вокалом та харизмою на сцені. З-поміж 16 учасників вона отримала найбільше балів від глядачів та професійного журі.

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Хто став переможцем Дитячого Євробачення

Францію цього року представила юна піаністка Zoé Clauzure з піснею Cœur. Вона отримала 228 балів у сумі та здобула перемогу. Франція вдруге поспіль отримує перше місце у пісенному конкурсі.

Zoé Clauzure – Cœur: дивіться відео онлайн

Zoé Clauzure – авторка пісень та молода зірка. Вона записує кавер-версії улюблених пісень та грає їх на фортепіано й викладає у мережу. Дівчина дійшла до півфіналу The Voice Kids (Франція) у 2020 році й вже записала кілька синглів. Та найбільша її пристрасть – виступати на сцені.

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