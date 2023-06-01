Та попри постійні обстріли українські школярі продовжували навчання у різних форматах. 1 та 2 червня в багатьох школах продзвенить останній дзвінок. Кожен навчальний заклад сам вирішує, як провести урочистості. Більшість шкіл відмовляються від святкувань, але традиційні зворушливі пісні все-таки прозвучать для випускників та інших школярів.

До теми Замість Скрябіна та Наталії Май: 5 небанальних пісень на останній дзвоник

6 років тому Тіна Кароль разом з учасниками "Голосу. Діти" випустила трек "Дитинство не втрачай". Ця пісня стала особливою для українських дітей, а в час повномасштабної війни набула нового сенсу.

Тіна Кароль та "Голос. Діти" – "Дитинство не втрачай: слухайте пісню онлайн

"Дитинство не втрачай" – текст пісні

Дитинство йде від нас кудись

Тікає швидко босоніж

І сліду не знайти.

Та нещодавно зовсім ми

Були маленькими людьми

І звалися дітьми.



Там щирі надії, там здійснені мрії

Чекай, дитинство – не зникай.

Там друзів багато, там мама і тато

Чекай – дитинство не втрачай.



Дитинство поряд недалеко,

Але несуть його лелеки

В край, де нас нема.

Воно зникає, але ми

Завжди лишаємось дітьми

Мрійливими дітьми.



Там щирі надії, там здійснені мрії

Чекай, дитинство – не зникай.

Там друзів багато, там мама і тато

Чекай – дитинство не втрачай.



Що сумно на душі

Мрії всі свої згадай

Дитинство не втрачай.

Навколо світ зміни

І собі повір, ти

Дитинство не втрачай.

Дитинство не втрачай.



Дитинство поряд

Дитинство поряд, недалеко.

Але несуть,

Але несуть його лелеки.

Воно зникає

Воно зникає, але ми

Завжди лишаємось

Завжди лишаємось дітьми.



Там щирі надії, там здійснені мрії

Чекай, дитинство – не зникай.

Там друзів багато, там мама і тато

Чекай – дитинство не втрачай.