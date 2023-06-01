Но, несмотря на постоянные обстрелы, украинские школьники продолжали обучение в разных форматах. 1 и 2 июня во многих школах прозвенит последний звонок. Каждое учебное заведение само решает, как провести торжества. Большинство школ отказываются от празднований, но традиционные трогательные песни прозвучат для выпускников и других школьников.

К теме Вместо Скрябина и Натальи Май: 5 небанальных песен на последний звонок

6 лет назад Тина Кароль вместе с участниками "Голоса. Дети" выпустила трек "Детство не теряй". Эта песня стала особенной для украинских детей, а во время полномасштабной войны приобрела новый смысл.

Тина Кароль и "Голос. Дети" – "Детство не теряй: слушайте песню онлайн

"Детство не теряй" – текст песни

Дитинство йде від нас кудись

Тікає швидко босоніж

І сліду не знайти.

Та нещодавно зовсім ми

Були маленькими людьми

І звалися дітьми.



Там щирі надії, там здійснені мрії

Чекай, дитинство – не зникай.

Там друзів багато, там мама і тато

Чекай – дитинство не втрачай.



Дитинство поряд недалеко,

Але несуть його лелеки

В край, де нас нема.

Воно зникає, але ми

Завжди лишаємось дітьми

Мрійливими дітьми.



Там щирі надії, там здійснені мрії

Чекай, дитинство – не зникай.

Там друзів багато, там мама і тато

Чекай – дитинство не втрачай.



Що сумно на душі

Мрії всі свої згадай

Дитинство не втрачай.

Навколо світ зміни

І собі повір, ти

Дитинство не втрачай.

Дитинство не втрачай.



Дитинство поряд

Дитинство поряд, недалеко.

Але несуть,

Але несуть його лелеки.

Воно зникає

Воно зникає, але ми

Завжди лишаємось

Завжди лишаємось дітьми.



Там щирі надії, там здійснені мрії

Чекай, дитинство – не зникай.

Там друзів багато, там мама і тато

Чекай – дитинство не втрачай.