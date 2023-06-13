Навчання в Лондоні та тікток з російськими треками: як і де живуть діти українських зірок

Широкомасштабна війна внесла корективи в життя всіх українців. Багато сімей після 24 лютого 2022 року під звуки сирен та вибухів змушені були покидати рідні домівки й їхати далеко за межі України.

Одним із найосновніших завдань, яке перед собою ставлять всі батьки – зробити так, щоб їхні діти почувалися в безпеці. ​У матеріалі 24 Каналу ми розглянемо, як і де зараз живуть діти зірок українського шоубізнесу.

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Маша та Аліса Полякові

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Оля Полякова вивезла доньок за кордон, зараз 18-річна Маша та 11-річна Аліса живуть у Великій Британії. Старша донька української співачки навчається в одному з лондонських університетів, а молодша – в коледжі.

За словами Маші, життя в Лондоні дуже дороге. В інтерв'ю Славі Дьоміну дівчина розповіла, що за місяць витрачає щонайменше тисячу фунтів (близько 45 тисяч гривень). У своїх соцмережах вона ділиться студентським життям в Англії, публікує різноманітні фото з подорожей та світлини з коханим, якого звати Артур. Відомо, що хлопець родом зі Львова, а познайомилася пара в Лондоні. Слід зазначити, що доньку Олі Полякової часто критикують в соцмережах. Зокрема, Маша нарвалася на хейт через те, що продовжує радіти життю та подорожувати. Дівчину почали сильно критикувати, коли вона виставила фото з прогулянки в Парижі.

Про молодшу доньку Олі Полякової відомо не так багато, 11-річна Аліса зараз живе у Великій Британії в гуртожитку від свого навчального закладу.

В одному з інтерв'ю українська співачка прокоментувала життя доньок за межами України: "Маша в мене вже дуже самостійна, Алісі складніше. Для неї взагалі це шок – бути без мами та тата поряд, бути не вдома. Вона в нас дуже домашня дитина, дуже любить свою дачу, котів, собак, кіз, курей та інше господарство. Вона дуже страждає. Маша – навпаки, вирвалася на свободу і навіть не телефонує, що дає нам привід думати, що в неї усе гаразд".

Олександра та Кирило Зеленські

Володимир Зеленський є батьком 18-річної Олександри та 10-річного Кирила. Днями Президент України розповів, що його діти зараз живуть в Україні.

В голові у мене чи в моєї дружини навіть уявлення немає – хтось відправляє свою дитину воювати на фронт, а наші діти будуть десь на морі за кордоном. Це буде нечесно й несправедливо,

– поділився в інтерв'ю німецькій газеті Володимир Зеленський.

Діти Володимира Зеленського не ведуть публічне життя. Відомо лише, що Олександра навчається в українському вищому навчальному закладі на гуманітарній спеціальності.

Варвара та Серафима Кошові

Поки достеменно не відомо, де саме зараз перебувають доньки коміка "Кварталу 95" Євгена Кошового. Однак нещодавно 15-річна Варвара потрапила в гучний скандал через використання треків російських виконавців у соцмережах. Зокрема, в тіктоці.

Євген Кошовий прокоментував дії своєї доньки: "Я не можу впливати на те, як вона веде соцмережі. Вона має це сама зрозуміти. В школі вони спілкуються українською, а вдома ми спілкуємося, як хочемо – іноді російською, іноді українською".

9-річна Серафима Кошова поки веде непублічне життя.

Нана та Олександр Хромаєві

Старша донька Маші Єфросиніної живе за кордоном. Ще у 2021 році Нана переїхала з України в Канаду, де навчалася в коледжі. Зараз же дівчина вступила в нідерландський університет. Зазначимо, Нані некомфортно, коли про неї говорять, фотографують, чи обговорюють її особисте життя, тому навіть фото зі своєю участю вона дозволяє публікувати лише у її день народження.

Сину української телеведучої зараз 8 років. Олександр разом з бабусею після початку великої війни живуть в Польщі. Відомо, що нещодавно він вперше за рік приїхав з-за кордону в Київ додому.

Автор Софія Хомишин