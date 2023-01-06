Діти з України підкорили шоу America's Got Talent та розповіли про війну: відео виступу

Український танцювальний колектив Light Balance Kids виступили на американському талант-шоу. Вони не лише підкорили суддів, але й розповіли про війну.

Український дитячий танцювальний колектив Light Balance Kids виступив на шоу America's Got Talent. Гурт пройшов одразу до фіналу проєкту.

Читайте також Через росіянку в журі: королева Данії відмовилася від підтримки престижної премії

Діти з України підкорили шоу в Америці

Колектив Light Balance Kids були фіналістами талант-шоу в Америці у 2019 році. Їх запросили знову взяти участь у проєкті. Продовження шоу отримало назву America's Got Talent. All stars.

Перед виступом діти розповіли про війну в Україні та їхній досвід. Члени журі запитали їх про те, чи приїхали до Америки їхні рідні. Одна з дівчат згадала про свого батька, який залишився вдома через війну і зараз воює за незалежність. "Я прокинулася о 4.00 ранку, моя родина схопила мене і ми побігли до станції метро, бо повсюди були бомби та ракети", – казала танцівниця.

Ми хочемо, щоб в нашій країні знову запанував мир. Ми хочемо розповісти світу, що відбувається в Україні. Ми хочемо показати наш переможний дух,

– сказав колектив.

Light Balance Kids виступили з неймовірним танцювальним номером з використанням неону та світлодіодів. Наприкінці вони показали вежу з українськими прапорами, гербом і феєрверками. Їхній виступ і вразив професійністю, і зворушив історією.

Light Balance Kids – відео виступу: дивіться онлайн

"Це дуже важливий меседж. Ви приїхали з, можливо, найтемнішого місця у світі, і перетнули земну кулю, щоб принести нам світло. І якщо я можу зробити будь-що від імені Америки та шоу America's Got Talent, щоб принести вам більше світла, ніж ви принесли нам, я хотів би зробити це для вас", – сказав один з членів журі Хауї Мандель. Він натиснув на золоту кнопку, тож гурт автоматично пройшов до фіналу.

Відео виступу Light Balance Kids за кілька днів зібрало понад пів мільйона переглядів. У коментарях ними захоплюються і українці, і американці: