Діти з України підкорили шоу America's Got Talent та розповіли про війну: відео виступу
Джерело:America's Got Talent
Український танцювальний колектив Light Balance Kids виступили на американському талант-шоу. Вони не лише підкорили суддів, але й розповіли про війну.
Український дитячий танцювальний колектив Light Balance Kids виступив на шоу America's Got Talent. Гурт пройшов одразу до фіналу проєкту.
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Діти з України підкорили шоу в Америці
Колектив Light Balance Kids були фіналістами талант-шоу в Америці у 2019 році. Їх запросили знову взяти участь у проєкті. Продовження шоу отримало назву America's Got Talent. All stars.
Перед виступом діти розповіли про війну в Україні та їхній досвід. Члени журі запитали їх про те, чи приїхали до Америки їхні рідні. Одна з дівчат згадала про свого батька, який залишився вдома через війну і зараз воює за незалежність. "Я прокинулася о 4.00 ранку, моя родина схопила мене і ми побігли до станції метро, бо повсюди були бомби та ракети", – казала танцівниця.
Ми хочемо, щоб в нашій країні знову запанував мир. Ми хочемо розповісти світу, що відбувається в Україні. Ми хочемо показати наш переможний дух,
– сказав колектив.
Light Balance Kids виступили з неймовірним танцювальним номером з використанням неону та світлодіодів. Наприкінці вони показали вежу з українськими прапорами, гербом і феєрверками. Їхній виступ і вразив професійністю, і зворушив історією.
Light Balance Kids – відео виступу: дивіться онлайн
"Це дуже важливий меседж. Ви приїхали з, можливо, найтемнішого місця у світі, і перетнули земну кулю, щоб принести нам світло. І якщо я можу зробити будь-що від імені Америки та шоу America's Got Talent, щоб принести вам більше світла, ніж ви принесли нам, я хотів би зробити це для вас", – сказав один з членів журі Хауї Мандель. Він натиснув на золоту кнопку, тож гурт автоматично пройшов до фіналу.
Відео виступу Light Balance Kids за кілька днів зібрало понад пів мільйона переглядів. У коментарях ними захоплюються і українці, і американці:
- "Справжні герої їхньої країни. Слава Україні";
- "Цілком заслужена золота кнопка";
- "Які молодці! Яка сила волі до перемоги! Діти гідно представляють Україну! Радію за них і плачу, стільки емоцій";
- "Це також один із моїх улюблених раніше гуртів. Супер талановитий. Знання того, що відбувається в їхній країні, змусило мене ридати";
- "Як українець, я дуже пишаюсь цими дітьми";
- "Яка промова та їхній виступ. Я не можу перестати плакати, дякую суддям за те, що натиснули золоту кнопку. Вони цього заслуговують, мир вам, друзі".