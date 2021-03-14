Діти принца Вільяма спекли торт і зробили листівки на честь дня матері: зворушливі фото

У Великій Британії 14 березня святкують День матері. Герцоги Кембриджські показали, як святкування проходить у їхній сім'ї. Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон спекли торт та написали зворушливі листівки для матері та бабусі.

14 березня уся Велика Британія святкує День матері. Цей день є особливим і для королівської родини. Герцоги Кембриджські показали, як підготувалися до свята.

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Як проходить День матері у герцогів Кембриджських

Спочатку на сторінці Кенсінгтонського палацу з'явилися зворушливі фото. На них зображені листівки, написані принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї для покійної принцеси Діани – їхньої бабусі.

"Щасливого-щасливого Дня матері. Я дуже тебе люблю і постійно думаю про тебе. Шлю багато любові", – підписав листівку 7-річний Джордж. Він намалював пейзаж із горами, сонцем та деревом.

"Дорога бабусю Діано, я думаю про тебе в День матері. Я тебе дуже люблю. Тато сумує за тобою. З любов’ю", – написала 5-річна Шарлотта. 2-річний Луї не писав нічого, але підготував малюнок, на якому зображені тварини, комахи та серце. Його сестра принцеса також намалювала серце.

Під зворушливими знімками листівок дітей герцоги залишили підпис: "Цього року День матері знову буде іншим. Багато з нас будуть окремо від своїх близьких в цей день. Але ми всі з нетерпінням чекаємо, коли вже знову зможемо обійняти наших мам. Але для тих, хто переживає важку втрату, сьогоднішній день може бути особливо складним. Щороку в День матері Джордж, Шарлотта і Луї роблять листівки в пам’ять про свою бабусю Діану для Вільяма".

Але на цьому подарунки від маленьких принців та принцес не закінчились. Також вони спекли торт з прикрасами у вигляді сердець. А палац поділився архівним фото Кейт Міддлтон, де вона зображена ще зовсім у дитинстві поряд з мамою.