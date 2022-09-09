Діти принца Гаррі і Меган Маркл тепер можуть мати королівські титули: цікаві деталі

Згідно з правилами, встановленими королем Георгом V в 1917 році, діти та онуки монарха можуть отримати титули, але це не стосувалось правнуків. Оскільки Арчі та Лілібет — онуки нового монарха, короля Чарльза III, то тепер вони мають здобути титули принца та принцеси.

Попри правила свого батька, Єлизавета II давала титули принців та принцес своїм правнукам по лінії успадкування корони – дітям внука принца Вільяма. Щодо іншого внука, принца Гаррі, такі привілеї не мали місця. Але зараз все може змінитись, якщо королівська родина дотримуватиметься правил.

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Проте зміна титулів, що зазвичай є автоматичним правом після сходження на престол нового монарха, була поставлена ​​під сумнів після інтерв'ю Меган Маркл в Опри Вінфрі. Вона розповідала, що королівська сім'я обговорювала зміну правил, аби позбавити Арчі королівського титулу. Вона стверджувала, що сім'я вирішила, поки вона була вагітна Арчі, не присвоювати йому ні титул принца, ні титул Його Королівської Високості, і припустила, що це пов'язано з їхніми побоюваннями щодо кольору шкіри дитини.

Схоже, що принц Гаррі та Меган Маркл, які вже два роки живуть у США та не виконують королівські обов'язки, все ж прагнуть винагородити своїх дітей титулами. Представник Гаррі та Меган ще не відповів на запит про коментарі щодо цього питання, як і Букінгемський палац. У ЗМІ кажуть, що Чарльз давно виступає за спрощену монархію.

, що Меган і Гаррі перестали використовувати свої титули "Його Королівська Високість" та "Її Королівська Високість" у 2020 році після того, як оголосили, що більше не будуть виконувати королівські обов'язки. Згодом королева позбавила їх патронажів та військових звань у Гаррі.

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