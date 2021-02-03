Фото з дітьми, які повторили образ Обамів з інавгурації Байдена, розчулили мережу

Образ президентського подружжя Барака та Мішель Обами з інавгурації Джо Байдена 20 січня ще довго обговорювали в мережі. Моментом вирішили скористатись маленькі американці Рілей і Зайден, які повторили вбрання 44-го президента і першої леді.

Джерело: People

До слова Мішель Обама вразила образом на інавгурації Байдена: фото розкішного виходу

Діти повторили образи Барака та Мішель Обами

На офіційній події Мішель Обама вирішила підтримати молодого американського дизайнера Серхіо Хадсона з Південної Кароліни у США, зробивши ставку на образ кольору червоного вина. Костюм Мішель складався з штанів-палаццо та водолазки, а також пальта у тон, чорних рукавичок і туфлів-човників із замші. Найбільш обговорюванною деталлю виходу Обами став масивний пояс на штанах з величезною золотистою пряжкою.

Барак Обама натомість обрав класичний синій костюм, блакитну сорочку з краваткою, шарф, чорне пальто та чорні туфлі. Подружжя доповнило свої образи захисними масками. Розкішні образи президентського подружжя настільки вразили публіку, що їх не залишили поза увагою і батьки двох друзів Рілей і Зайден.



Мішель Обама і Барак Обама на інавгурації Байдена / Фото Getty Images

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Маленьких прихильників Обамів одягнули у подібні образи, які автоматично перетворили їх у мінікопії Барака та Мішель. Позаду дітей навіть зробили імпровізовану "червону" доріжку, на тлі якої діти впевнено позували перед камерою. На фотографії малюків відреагувало навіть президентське подружжя Мішель та Барака, які залишили їхні фото у своєму інстаграмі з підписом: "Рілей і Зайден, ви впорались!"

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